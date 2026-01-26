Purificatore d'aria AF 20

Rapida purificazione dell'aria in ambienti fino a 20 m²*: il purificatore d'aria compatto AF 20 con filtrazione H13 e carbone attivo rimuove in modo affidabile agenti patogeni, polveri sottili, allergeni e odori.

Perfetta purificazione dell'aria per piccoli ambienti, camerette dei bambini e spazi di lavoro individuali: il purificatore d'aria AF 20 pulisce l'aria interna da allergeni, sostanze inquinanti e agenti patogeni mediante il suo sistema di filtri multistrato. Altre caratteristiche includono il riempimento di carbone attivo, nonché un display per indicare la qualità dell'aria in particelle PM2,5 in µg/m³, la qualità dell'aria tramite un codice colore, la temperatura e l'umidità relativa. Il purificatore d'aria è anche una scelta eccellente grazie alla sua funzione timer, blocco di sicurezza per bambini, modalità notturna e funzionamento ultra silenzioso, nonché un'efficienza del filtro del 99,95% per particelle da 0,3 µm e un sensore laser di alta qualità per il modalità. La modalità automatica e il livello di prestazione si adattano automaticamente al livello di inquinamento atmosferico. Ha anche una durata del filtro di circa un anno, a seconda dell'inquinamento atmosferico e dell'intensità di utilizzo.

Caratteristiche e vantaggi
Purificatore d'aria AF 20: 13 filtri ad alta protezione
13 filtri ad alta protezione
Filtro HEPA per la rimozione di agenti patogeni e aerosol. Per l'incollaggio di odori e vapori chimici.
Purificatore d'aria AF 20: Doppio sistema di ingresso dell'aria
Doppio sistema di ingresso dell'aria
Grazie alla presa d'aria su entrambi i lati, è garantita un'elevata portata d'aria.
Purificatore d'aria AF 20: Schermo
Schermo
Indicazione della qualità dell'aria in µg/m³ nonché dello stato del filtro e del dispositivo.
Funzionamento silenzioso
  • Motori e ventilatori scorrevoli e condotti dell'aria silenziosi.
Modalità automatica
  • Il sensore controlla la modalità automatica e adatta il livello di prestazione alla qualità dell'aria.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Potenza allacciata (W) 24
Per stanza fino a (m²) fino a 40
Portata d'aria (m³/h) fino a 220
Efficienza del filtro in base alla dimensione delle particelle (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Impostazioni di potenza 3
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 3
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 220 x 220 x 346

* Dimensioni della stanza consigliate basate su un'altezza del soffitto di 3 me un ricambio d'aria tre volte all'ora per il funzionamento al massimo livello di prestazioni.

Dotazione

  • Sistema a doppio filtro
  • Indicatore di sacchetto pieno
  • Visualizzazione della qualità dell'aria
  • Funzionamento del dispositivo con funzione touch
  • Modalità automatica
  • Modalità notte
  • Funzione di blocco
  • Programma orario
Videos
Aree di applicazione
  • Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni
Accessori
RICAMBI AF 20

