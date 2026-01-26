Purificatore d'aria AF 30
Il purificatore d'aria AF 30 con tecnologia dei sensori laser, modalità automatica, display, filtrazione H13 e filtrazione a carboni attivi rimuove agenti patogeni, polveri sottili, allergeni e odori in ambienti di dimensioni comprese tra 30 e 40 m².
Perfetta purificazione dell'aria per spazi interni di medie dimensioni, soggiorni e luoghi di lavoro: il purificatore d'aria AF 30 pulisce l'aria interna da allergeni, sostanze inquinanti e agenti patogeni mediante il suo sistema di filtri multistrato. Altre caratteristiche includono: il riempimento di carbone attivo, nonché un display per indicare la qualità dell'aria in particelle PM2,5 in µg/m³, la qualità dell'aria tramite un codice colore, la temperatura e l'umidità relativa. Il purificatore d'aria è anche una scelta eccellente grazie alla sua funzione timer, blocco di sicurezza per bambini, modalità notturna e funzionamento ultra silenzioso, nonché un'efficienza del filtro del 99,95% per particelle da 0,3 µm e un sensore laser di alta qualità per il modalità. La modalità automatica e il livello di potenza vengono adattati automaticamente al grado di inquinamento atmosferico. Inoltre, il filtro ha una durata di vita di circa un anno, a seconda del livello di inquinamento dell'aria e dell'intensità con cui viene utilizzato.
Caratteristiche e vantaggi
13 filtri ad alta protezioneNuovo filtro H13 per rimuovere agenti patogeni e aerosol. Per l'incollaggio di odori e vapori chimici.
Doppio sistema di ingresso dell'ariaGrazie alla presa d'aria su entrambi i lati, è garantita un'elevata portata d'aria.
Display a coloriVisualizza la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria e lo stato del filtro e del dispositivo.
Funzionamento silenzioso
- Motori e ventilatori scorrevoli e condotti dell'aria silenziosi.
Modalità automatica
- Il sensore controlla la modalità automatica e adatta il livello di prestazione alla qualità dell'aria.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Potenza allacciata (W)
|36
|Per stanza fino a (m²)
|fino a 60
|Portata d'aria (m³/h)
|max. 320
|Efficienza del filtro in base alla dimensione delle particelle (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Impostazioni di potenza
|5
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|5,8
|Peso con imballo (kg)
|7,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 260 x 486
* Dimensioni della stanza consigliate basate su un'altezza del soffitto di 3 me un ricambio d'aria tre volte all'ora per il funzionamento al massimo livello di prestazioni.
Dotazione
- Sistema a doppio filtro
- Indicatore di sacchetto pieno
- Visualizzazione della qualità dell'aria
- Indicatore di temperatura
- Visualizzazione dell'umidità relativa dell'aria
- Funzionamento del dispositivo con funzione touch
- Modalità automatica
- Modalità notte
- Funzione di blocco
- Programma orario
Videos
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni
Accessori
RICAMBI AF 30
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.