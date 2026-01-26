Perfetta purificazione dell'aria per spazi interni di medie dimensioni, soggiorni e luoghi di lavoro: il purificatore d'aria AF 30 pulisce l'aria interna da allergeni, sostanze inquinanti e agenti patogeni mediante il suo sistema di filtri multistrato. Altre caratteristiche includono: il riempimento di carbone attivo, nonché un display per indicare la qualità dell'aria in particelle PM2,5 in µg/m³, la qualità dell'aria tramite un codice colore, la temperatura e l'umidità relativa. Il purificatore d'aria è anche una scelta eccellente grazie alla sua funzione timer, blocco di sicurezza per bambini, modalità notturna e funzionamento ultra silenzioso, nonché un'efficienza del filtro del 99,95% per particelle da 0,3 µm e un sensore laser di alta qualità per il modalità. La modalità automatica e il livello di potenza vengono adattati automaticamente al grado di inquinamento atmosferico. Inoltre, il filtro ha una durata di vita di circa un anno, a seconda del livello di inquinamento dell'aria e dell'intensità con cui viene utilizzato.