Purificatore d'aria Filtro Aria 50 Signature Line
Il purificatore d'aria AF 50 Signature Line grazie ai sensori laser, alla modalità automatica, al display, e alla filtrazione HEPA a carboni attivi, rimuove agenti patogeni e polveri.
Solo i prodotti più innovativi e performanti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Questo contraddistingue il nuovo purificatore d'aria AF 50 Signature Line come uno dei migliori prodotti Kärcher della sua categoria. Se vi siete mai chiesti quanto sia importante l'aria che respirate, vi basterà trattenere il respiro per qualche secondo per capirlo. Fortunatamente, sarà solo il design elegante del nostro purificatore d'aria più potente, l'AF 50 Signature Line, a togliervi il fiato. Grazie al suo efficacissimo filtro HEPA con carboni attivi, filtra in modo affidabile polveri sottili, allergeni, agenti patogeni e persino odori e vapori chimici dall'aria che respirate. Con la modalità automatica intelligente, regola continuamente la sua potenza in base alla qualità dell'aria, lasciando dietro di sé solo aria pulita e un vero fattore WOW.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea SignatureLa firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
13 filtri ad alta protezioneFiltro HEPA per la rimozione di agenti patogeni e aerosol Per l'incollaggio di odori e vapori chimici.
Display a coloriVisualizza la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria e lo stato del filtro e del dispositivo.
Doppio sistema di ingresso dell'aria
- Grazie alla presa d'aria su entrambi i lati, è garantita un'elevata portata d'aria.
4 rulli rotanti
- Per una mobilità migliorata
Funzionamento silenzioso
- Motori e ventilatori a funzionamento regolare e flusso d'aria silenzioso.
Modalità automatica
- Il sensore controlla la modalità automatica e adatta il livello di prestazione alla qualità dell'aria.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Potenza allacciata (W)
|50
|Per stanza fino a (m²)
|fino a 100
|Portata d'aria (m³/h)
|max. 520
|Efficienza del filtro in base alla dimensione delle particelle (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Impostazioni di potenza
|5
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|9,3
|Peso con imballo (kg)
|11,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Dimensioni della stanza consigliate in base a un'altezza del soffitto di 3 m e un ricambio d'aria tre volte all'ora per il funzionamento al massimo livello di potenza.
Dotazione
- Sistema a doppio filtro
- Indicatore di sacchetto pieno
- Visualizzazione della qualità dell'aria
- Indicatore di temperatura
- Visualizzazione dell'umidità relativa dell'aria
- Funzionamento del dispositivo con funzione touch
- Modalità automatica
- Modalità notte
- Funzione di blocco
- Programma orario
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni
Accessori
RICAMBI Filtro Aria 50 Signature Line
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.