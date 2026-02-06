Raschiaghiaccio elettrico EDI 4 Limited Edition
La soluzione definitiva per la pulizia del parabrezza della tua auto: EDI 4 Limited Edition rimuove sia lo sporco ostinato che il ghiaccio dai parabrezza senza sforzo.
Visione più nitida per 365 giorni all'anno con il rimuovi ghiaccio elettrico EDI 4 e il kit per la pulizia del parabrezza, che manterrà il parabrezza libero da ghiaccio in inverno e da sporco e resina in estate. È possibile passare rapidamente dal dischetto raschia ghiaccio al dischetto di pulizia senza bisogno di attrezzi. Il dischetto raschia ghiaccio con la sua robusta struttura in plastica rimuove anche il ghiaccio ostinato in modo efficace e senza sforzo con un solo movimento. Quando EDI 4 è in modalità stand-by, basta esercitare una leggera pressione dall'alto per iniziare a far ruotare il dischetto raschia. Il kit per la pulizia del parabrezza, composto da dischetto di ricambio, panno in microfibra, pannetto e detergente per parabrezza RM 650, ha tutto il necessario per una pulizia accurata del parabrezza, rimuovendo anche lo sporco più ostinato come residui di insetti, escrementi di uccelli o resina. Il panno in microfibra e il pannetto sono lavabili e riutilizzabili. Il LED integrato lampeggia quando è necessario caricare il dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Uso su tutto l'annoUsa il rimuovi ghiaccio tutto l'anno con il kit per la rimozione di sporco e resina.
Disco rotante con robuste lame in plasticaIl disco di rimozione resistente agli urti rimuove senza sforzo anche il ghiaccio più ostinato.
Per rapida pulizia intermediaIl kit di pulizia scioglie lo sporco dal parabrezza senza l'utilizzo di acqua.
È possibile modificare l'allegato
- Non è richiesto nessun attrezzo per cambiare i dischetti da rimuovi ghiaccio a pulisci parabrezza.
Potenti celle agli ioni di litio
- Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|15
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|3
|diametro del disco (mm)
|100
|velocità del disco (rpm)
|500
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|1,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Batteria agli ioni di litio
- Cavo di ricarica batteria
- Custodia di protezione
- Disco raschiatore
- Set per la pulizia del parabrezza
Aree di applicazione
- Parabrezza
Accessori
RICAMBI EDI 4 Limited Edition
