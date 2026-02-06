Visione più nitida per 365 giorni all'anno con il rimuovi ghiaccio elettrico EDI 4 e il kit per la pulizia del parabrezza, che manterrà il parabrezza libero da ghiaccio in inverno e da sporco e resina in estate. È possibile passare rapidamente dal dischetto raschia ghiaccio al dischetto di pulizia senza bisogno di attrezzi. Il dischetto raschia ghiaccio con la sua robusta struttura in plastica rimuove anche il ghiaccio ostinato in modo efficace e senza sforzo con un solo movimento. Quando EDI 4 è in modalità stand-by, basta esercitare una leggera pressione dall'alto per iniziare a far ruotare il dischetto raschia. Il kit per la pulizia del parabrezza, composto da dischetto di ricambio, panno in microfibra, pannetto e detergente per parabrezza RM 650, ha tutto il necessario per una pulizia accurata del parabrezza, rimuovendo anche lo sporco più ostinato come residui di insetti, escrementi di uccelli o resina. Il panno in microfibra e il pannetto sono lavabili e riutilizzabili. Il LED integrato lampeggia quando è necessario caricare il dispositivo.