Grazie alla trazione integrale, il robot tagliaerba RCX 6 affronta anche i terreni più impegnativi. Il dispositivo è completamente autonomo grazie a GPS, RTK e telecamera AI.

Il robot tagliaerba RCX 6 naviga in autonomia grazie al GPS, all'antenna RTK e alla telecamera AI. La precisa geolocalizzazione consente di tagliare seguendo percorsi efficienti e restituendo un prato curato nel più breve tempo possibile. Copre senza sforzo fino a 3000 metri quadrati di prato. È possibile selezionare e impostare automaticamente un'altezza di taglio compresa tra 2 e 10 centimetri tramite l'app a seconda dell'area. Inoltre, le impostazioni di base possono essere lette e regolate sul display LCD. Gli ostacoli vengono riconosciuti ed evitati. Ciò consente all'RCX 6 di tagliare vicino agli alberi mantenendo una distanza di sicurezza da piccoli animali. La trazione integrale non solo padroneggia pendenze fino al 70% (35° di pendenza), ma garantisce anche che le svolte siano particolarmente delicate sul prato. Le aree di lavoro vengono mappate grazie al controllo remoto tramite app o automaticamente tramite riconoscimento della superficie grazie all'Intelligenza Artificiale. È possibile delimitare la zona di lavoro tramite app. Inoltre con l'app è possibile regolare le impostazioni personalizzate per la programmazione, la logica di movimento e molto altro.

Caratteristiche e vantaggi
Navigazione tramite GPS e RTK
  • Non è richiesto alcun filo perimetrale, il che significa che non sono necessarie lunghe installazioni o laboriose regolazioni dei cavi.
  • Grazie alla comunicazione con i satelliti e all'antenna RTK, la posizione può essere determinata con una precisione centimetrica, per definire aree di lavoro precise.
  • La mappatura dell'area di taglio avviene in modo molto semplice tramite il controllo remoto diretto del robot tagliaerba.
Fotocamera AI
  • La telecamera stereoscopica 3D riconosce superfici come erba o pietre e può quindi mappare autonomamente l'area da tagliare.
  • La telecamera basata sull'intelligenza artificiale riconosce gli oggetti in modo intelligente e adatta il comportamento di guida in base all'ostacolo. Il robot tagliaerba si avvicina ad alberi e cespugli, mantenendo però una distanza elevata dagli esseri viventi.
  • Se il segnale GPS è debole, la telecamera supporta la navigazione, in modo che il robot tagliaerba proceda in modo efficiente e sicuro.
Taglio a carreggiata parallela
  • Il robot tagliaerba taglia seguendo binari paralleli per la massima efficienza. La distanza tra i binari è personalizzabile.
  • Se si vogliono evitare tracce, il robot tagliaerba può anche cambiare direzione dopo ogni taglio o selezionare un'angolazione personalizzata per il taglio.
Trazione integrale
  • Grazie alle tre ruote motrici, il robot tagliaerba riesce a superare e tagliare pendenze fino al 70 percento.
  • Su superfici irregolari, il robot tagliaerba riesce a liberarsi dalle situazioni difficili.
  • Può superare soglie più elevate, ad esempio per passare da un'area all'altra con altezze diverse.
Svolta delicata
  • L'interazione delle ruote con la ruota posteriore flessibile a 360° consente al robot tagliaerba di girare in modo fluido e delicato, proteggendo l'erba.
Regolazione automatica dell'altezza di taglio
  • L'altezza di taglio può essere selezionata entro un ampio intervallo, da 2 a 10 centimetri.
  • L'altezza di taglio viene regolata elettronicamente impostandola nell'app.
  • Per ogni zona di taglio è possibile selezionare un'altezza di taglio diversa, che il robot tagliaerba regolerà poi in modo indipendente.
Doppio piatto di taglio
  • Grazie ai due dischi lame, il robot tagliaerba ha un'ampia larghezza di taglio di 35 centimetri per una rasatura più rapida ed efficiente.
Sensore pioggia
  • Il robot tagliaerba rileva la pioggia tramite un sensore e poi torna alla stazione di ricarica finché il prato non è nuovamente asciutto.
  • È possibile personalizzare l'impostazione se è necessario utilizzare il dispositivo sotto la pioggia o in altri momenti di inattività.
Display LCD
  • Grazie all'ampio display LCD è possibile leggere in qualsiasi momento lo stato del robot tagliaerba direttamente sul dispositivo.
  • Le impostazioni di base possono essere effettuate tramite il display del dispositivo stesso.
Programmazione automatica con multi-zone
  • In base all'area e alle condizioni, il robot tagliaerba crea un programma personalizzato che l'RCX 6 esegue poi regolarmente.
  • È possibile creare diverse zone tra le quali il robot tagliaerba può passare in modo indipendente e selettivo.
  • È possibile programmare il robot, ad esempio per evitare che entri in una determinata zona di taglio del prato a un orario specifico della giornata.
Specifiche

Dati tecnici

Resa per area (m²) 3000
Tipo di tagliaerba Lame a oscillazione libera
Numero di pale 6
Larghezza di taglio (cm) 35
Altezza di taglio (cm) 2 / 10
Capacità di arrampicata (%) max. 70
Applicazione di falciatura Pacciamatura
Tecnologia di navigazione GPS / RTK / Fotocamera AI
Tipo di fotocamera Stereo 3D
Definizione dell'area di taglio Localizzazione GPS / Rilevamento dell'erba
Larghezza del corridoio più stretto (cm) 80
Numero di zone di taglio (Pezzo(i)) max. 10
Tempo di ricarica della batteria (min) 35
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio batteria (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Potenza di uscita (A) 5
Livello di potenza sonora (dB(A)) 60
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 868 x 535 x 297
Dimensioni robot (Lu x La x H) (mm) 735 x 510 x 270
Peso robot (kg) 14,4
Durata per carica della batteria (min) 75
Peso senza accessori (kg) 14,4
Peso con imballo (kg) 29,8

Scope of supply

  • Stazione di ricarica
  • Antenna RTK
  • Picchetti per messa a terra per il fissaggio della stazione di ricarica: 8 Pezzo(i)
  • Picchetti per messa a terra per il fissaggio dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
  • Viti per l'installazione dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
  • Lame e viti per tosaerba: 18 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema di navigazione: Strisce sistematiche
  • Zone vietate
  • Funzione di taglio dei bordi
  • Tecnologia dei sensori: Sensore ottico/ Sensore pioggia/ Sensore di sollevamento/ sensore antiribaltamento/ Sensore di impatto
  • LoRa®
  • funzionamento tramite app
  • Connessione tramite WLAN
  • Connessione tramite Bluetooth
  • servizi/funzionalità intelligenti nell'app
  • Blocco codice PIN
  • Aggiornamento firmware OTA
  • Piatto di taglio flottante
  • Trazione integrale
  • Schermo
  • ritardo per pioggia
  • Numero di ruote: 3 Pezzo(i)
  • Fari
  • Portatile
  • Antifurto
Aree di applicazione
  • Prati di tutti i tipi con erba alta fino a 10 cm e pendenze fino al 70 percento
Accessori
