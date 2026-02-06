Robot rasaerba RCX 6
Grazie alla trazione integrale, il robot tagliaerba RCX 6 affronta anche i terreni più impegnativi. Il dispositivo è completamente autonomo grazie a GPS, RTK e telecamera AI.
Il robot tagliaerba RCX 6 naviga in autonomia grazie al GPS, all'antenna RTK e alla telecamera AI. La precisa geolocalizzazione consente di tagliare seguendo percorsi efficienti e restituendo un prato curato nel più breve tempo possibile. Copre senza sforzo fino a 3000 metri quadrati di prato. È possibile selezionare e impostare automaticamente un'altezza di taglio compresa tra 2 e 10 centimetri tramite l'app a seconda dell'area. Inoltre, le impostazioni di base possono essere lette e regolate sul display LCD. Gli ostacoli vengono riconosciuti ed evitati. Ciò consente all'RCX 6 di tagliare vicino agli alberi mantenendo una distanza di sicurezza da piccoli animali. La trazione integrale non solo padroneggia pendenze fino al 70% (35° di pendenza), ma garantisce anche che le svolte siano particolarmente delicate sul prato. Le aree di lavoro vengono mappate grazie al controllo remoto tramite app o automaticamente tramite riconoscimento della superficie grazie all'Intelligenza Artificiale. È possibile delimitare la zona di lavoro tramite app. Inoltre con l'app è possibile regolare le impostazioni personalizzate per la programmazione, la logica di movimento e molto altro.
Caratteristiche e vantaggi
Navigazione tramite GPS e RTK
- Non è richiesto alcun filo perimetrale, il che significa che non sono necessarie lunghe installazioni o laboriose regolazioni dei cavi.
- Grazie alla comunicazione con i satelliti e all'antenna RTK, la posizione può essere determinata con una precisione centimetrica, per definire aree di lavoro precise.
- La mappatura dell'area di taglio avviene in modo molto semplice tramite il controllo remoto diretto del robot tagliaerba.
Fotocamera AI
- La telecamera stereoscopica 3D riconosce superfici come erba o pietre e può quindi mappare autonomamente l'area da tagliare.
- La telecamera basata sull'intelligenza artificiale riconosce gli oggetti in modo intelligente e adatta il comportamento di guida in base all'ostacolo. Il robot tagliaerba si avvicina ad alberi e cespugli, mantenendo però una distanza elevata dagli esseri viventi.
- Se il segnale GPS è debole, la telecamera supporta la navigazione, in modo che il robot tagliaerba proceda in modo efficiente e sicuro.
Taglio a carreggiata parallela
- Il robot tagliaerba taglia seguendo binari paralleli per la massima efficienza. La distanza tra i binari è personalizzabile.
- Se si vogliono evitare tracce, il robot tagliaerba può anche cambiare direzione dopo ogni taglio o selezionare un'angolazione personalizzata per il taglio.
Trazione integrale
- Grazie alle tre ruote motrici, il robot tagliaerba riesce a superare e tagliare pendenze fino al 70 percento.
- Su superfici irregolari, il robot tagliaerba riesce a liberarsi dalle situazioni difficili.
- Può superare soglie più elevate, ad esempio per passare da un'area all'altra con altezze diverse.
Svolta delicata
- L'interazione delle ruote con la ruota posteriore flessibile a 360° consente al robot tagliaerba di girare in modo fluido e delicato, proteggendo l'erba.
Regolazione automatica dell'altezza di taglio
- L'altezza di taglio può essere selezionata entro un ampio intervallo, da 2 a 10 centimetri.
- L'altezza di taglio viene regolata elettronicamente impostandola nell'app.
- Per ogni zona di taglio è possibile selezionare un'altezza di taglio diversa, che il robot tagliaerba regolerà poi in modo indipendente.
Doppio piatto di taglio
- Grazie ai due dischi lame, il robot tagliaerba ha un'ampia larghezza di taglio di 35 centimetri per una rasatura più rapida ed efficiente.
Sensore pioggia
- Il robot tagliaerba rileva la pioggia tramite un sensore e poi torna alla stazione di ricarica finché il prato non è nuovamente asciutto.
- È possibile personalizzare l'impostazione se è necessario utilizzare il dispositivo sotto la pioggia o in altri momenti di inattività.
Display LCD
- Grazie all'ampio display LCD è possibile leggere in qualsiasi momento lo stato del robot tagliaerba direttamente sul dispositivo.
- Le impostazioni di base possono essere effettuate tramite il display del dispositivo stesso.
Programmazione automatica con multi-zone
- In base all'area e alle condizioni, il robot tagliaerba crea un programma personalizzato che l'RCX 6 esegue poi regolarmente.
- È possibile creare diverse zone tra le quali il robot tagliaerba può passare in modo indipendente e selettivo.
- È possibile programmare il robot, ad esempio per evitare che entri in una determinata zona di taglio del prato a un orario specifico della giornata.
Specifiche
Dati tecnici
|Resa per area (m²)
|3000
|Tipo di tagliaerba
|Lame a oscillazione libera
|Numero di pale
|6
|Larghezza di taglio (cm)
|35
|Altezza di taglio (cm)
|2 / 10
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 70
|Applicazione di falciatura
|Pacciamatura
|Tecnologia di navigazione
|GPS / RTK / Fotocamera AI
|Tipo di fotocamera
|Stereo 3D
|Definizione dell'area di taglio
|Localizzazione GPS / Rilevamento dell'erba
|Larghezza del corridoio più stretto (cm)
|80
|Numero di zone di taglio (Pezzo(i))
|max. 10
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|18
|Capacità della batteria (Ah)
|5
|Potenza di uscita (A)
|5
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|60
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimensioni robot (Lu x La x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Peso robot (kg)
|14,4
|Durata per carica della batteria (min)
|75
|Peso senza accessori (kg)
|14,4
|Peso con imballo (kg)
|29,8
Scope of supply
- Stazione di ricarica
- Antenna RTK
- Picchetti per messa a terra per il fissaggio della stazione di ricarica: 8 Pezzo(i)
- Picchetti per messa a terra per il fissaggio dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
- Viti per l'installazione dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
- Lame e viti per tosaerba: 18 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema di navigazione: Strisce sistematiche
- Zone vietate
- Funzione di taglio dei bordi
- Tecnologia dei sensori: Sensore ottico/ Sensore pioggia/ Sensore di sollevamento/ sensore antiribaltamento/ Sensore di impatto
- LoRa®
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Blocco codice PIN
- Aggiornamento firmware OTA
- Piatto di taglio flottante
- Trazione integrale
- Schermo
- ritardo per pioggia
- Numero di ruote: 3 Pezzo(i)
- Fari
- Portatile
- Antifurto
Aree di applicazione
- Prati di tutti i tipi con erba alta fino a 10 cm e pendenze fino al 70 percento
