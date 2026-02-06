Il robot tagliaerba RCX 6 naviga in autonomia grazie al GPS, all'antenna RTK e alla telecamera AI. La precisa geolocalizzazione consente di tagliare seguendo percorsi efficienti e restituendo un prato curato nel più breve tempo possibile. Copre senza sforzo fino a 3000 metri quadrati di prato. È possibile selezionare e impostare automaticamente un'altezza di taglio compresa tra 2 e 10 centimetri tramite l'app a seconda dell'area. Inoltre, le impostazioni di base possono essere lette e regolate sul display LCD. Gli ostacoli vengono riconosciuti ed evitati. Ciò consente all'RCX 6 di tagliare vicino agli alberi mantenendo una distanza di sicurezza da piccoli animali. La trazione integrale non solo padroneggia pendenze fino al 70% (35° di pendenza), ma garantisce anche che le svolte siano particolarmente delicate sul prato. Le aree di lavoro vengono mappate grazie al controllo remoto tramite app o automaticamente tramite riconoscimento della superficie grazie all'Intelligenza Artificiale. È possibile delimitare la zona di lavoro tramite app. Inoltre con l'app è possibile regolare le impostazioni personalizzate per la programmazione, la logica di movimento e molto altro.