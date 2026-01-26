Scopa elettrica a batteria KB 5

Per una pulizia veloce ed efficiente: la scopa elettrica KB 5 è subito pronta all'uso e permette di pulire rapidamente tutti i tipi di pavimento.

La scopa elettrica KB 5 è lo stumento perfetto per pulire i pavimenti duri e i tappeti. E' alimentata da una batteria agli ioni di litio e fornisce una performance di pulizia eccezionale con un design compatto. Questa scopa elettrica salvaspazio e con un peso piuma raccoglie efficacemente la polvere con la sua spazzola universale. Grazie al suo giunto flessibile, riesce a pulire anche fra le sedie e sotto i mobili, sulle scale e fino ai bordi. Può essere utilizzata in maniera ergonomica senza doversi abbassare e la funzione on/off automatica e il pratico contenitore per la polvere che può essere rimosso facilmente la rendono molto pratica.

Caratteristiche e vantaggi
Scopa elettrica a batteria KB 5: Innovativo sistema Kärcher
Innovativo sistema Kärcher
Raccoglie lo sporco su tutte le superfici Regolazione dell'angolo di manovra per raccogliere meglio lo sporco Struttura migliorata per raccogliere e trattenere lo sporco
Scopa elettrica a batteria KB 5: Vano raccolta facile da estrarre, svuotare e riposizionare.
Vano raccolta facile da estrarre, svuotare e riposizionare.
Il vano raccolta si estrae lateralmente e sisvuota facilmente senza entrare in contatto con lo sporco
Scopa elettrica a batteria KB 5: Giunto flessibile
Giunto flessibile
Il manico si muove in tutte le direzione Facile da manovrare Anche tra mobili e sedie
Interruttore on/off automatico
  • Facile da accendere e spegnere
  • Intuitiva e facile da usare
  • Non c'è bisogno di chinarsi
Spazzola universale
  • Funziona egregiamente sia sulle superfici dure sia sui tappeti
  • Raccoglie anche il pelo di animale domestico
  • Arriva anche sui bordi e vicino agli angoli
Sistema di sostituzione spazzola intuitivo
  • Si manovra con una mano sola
  • La spazzola si pulisce senza sforzo
Batteria agli ioni di litio
  • La batteria dura 30 minuti sui pavimenti duri
  • Senza effetto memoria
  • Sempre pronta all'uso
Salva spazio
  • Occupa pochissimo spazio quando è risposta
  • La si può riporre ovunque
Posizione di fermo
  • La posizione parking è un plus del prodotto
Leggera
  • Comoda da muovere e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Ampiezza spazzola universale (mm) 210
Capacità vano raccolta (ml) 370
Voltaggio batteria (V) 3,6
Durata della batteria su superfici dure (min) 30
Durata della batteria sui tappeti (min) 20
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 0,8
Peso compresa batteria (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Carica batteria

Dotazione

  • Spazzola universale: rimovibile
Scopa elettrica a batteria KB 5
Scopa elettrica a batteria KB 5
Scopa elettrica a batteria KB 5
Scopa elettrica a batteria KB 5
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Sulle scale
RICAMBI KB 5

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.