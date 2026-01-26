La scopa elettrica KB 5 è lo stumento perfetto per pulire i pavimenti duri e i tappeti. E' alimentata da una batteria agli ioni di litio e fornisce una performance di pulizia eccezionale con un design compatto. Questa scopa elettrica salvaspazio e con un peso piuma raccoglie efficacemente la polvere con la sua spazzola universale. Grazie al suo giunto flessibile, riesce a pulire anche fra le sedie e sotto i mobili, sulle scale e fino ai bordi. Può essere utilizzata in maniera ergonomica senza doversi abbassare e la funzione on/off automatica e il pratico contenitore per la polvere che può essere rimosso facilmente la rendono molto pratica.