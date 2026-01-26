Scopa elettrica a batteria KB 5
Per una pulizia veloce ed efficiente: la scopa elettrica KB 5 è subito pronta all'uso e permette di pulire rapidamente tutti i tipi di pavimento.
La scopa elettrica KB 5 è lo stumento perfetto per pulire i pavimenti duri e i tappeti. E' alimentata da una batteria agli ioni di litio e fornisce una performance di pulizia eccezionale con un design compatto. Questa scopa elettrica salvaspazio e con un peso piuma raccoglie efficacemente la polvere con la sua spazzola universale. Grazie al suo giunto flessibile, riesce a pulire anche fra le sedie e sotto i mobili, sulle scale e fino ai bordi. Può essere utilizzata in maniera ergonomica senza doversi abbassare e la funzione on/off automatica e il pratico contenitore per la polvere che può essere rimosso facilmente la rendono molto pratica.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativo sistema KärcherRaccoglie lo sporco su tutte le superfici Regolazione dell'angolo di manovra per raccogliere meglio lo sporco Struttura migliorata per raccogliere e trattenere lo sporco
Vano raccolta facile da estrarre, svuotare e riposizionare.Il vano raccolta si estrae lateralmente e sisvuota facilmente senza entrare in contatto con lo sporco
Giunto flessibileIl manico si muove in tutte le direzione Facile da manovrare Anche tra mobili e sedie
Interruttore on/off automatico
- Facile da accendere e spegnere
- Intuitiva e facile da usare
- Non c'è bisogno di chinarsi
Spazzola universale
- Funziona egregiamente sia sulle superfici dure sia sui tappeti
- Raccoglie anche il pelo di animale domestico
- Arriva anche sui bordi e vicino agli angoli
Sistema di sostituzione spazzola intuitivo
- Si manovra con una mano sola
- La spazzola si pulisce senza sforzo
Batteria agli ioni di litio
- La batteria dura 30 minuti sui pavimenti duri
- Senza effetto memoria
- Sempre pronta all'uso
Salva spazio
- Occupa pochissimo spazio quando è risposta
- La si può riporre ovunque
Posizione di fermo
- La posizione parking è un plus del prodotto
Leggera
- Comoda da muovere e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Ampiezza spazzola universale (mm)
|210
|Capacità vano raccolta (ml)
|370
|Voltaggio batteria (V)
|3,6
|Durata della batteria su superfici dure (min)
|30
|Durata della batteria sui tappeti (min)
|20
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso compresa batteria (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|1,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Carica batteria
Dotazione
- Spazzola universale: rimovibile
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Aree difficili da raggiungere.
- Sulle scale
RICAMBI KB 5
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.