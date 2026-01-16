Adattatore per rubinetti domestici con diametro fra 15mm e 20mm
Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura con diametro compreso fra 15mm e 20mm. Compatibile con tutti i sistemi a click più diffusi.
Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura, è ideale per essere utilizzato per attaccare i tubi a qualsiasi rubinetto con diametro fra 15mm e 20mm. Può essere installato senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Compatibile con tutti i sistemi a click più comuni.
Caratteristiche e vantaggi
Per rubinetti senza filetto
- Universale
Riduttore
- Per raccordare rubinetti con diametro esetrno compreso tra 15 e 20 mm.
Vite con alette in acciaio inox
- Montabile senza attrezzi
Sistema a click
- Compatibile contutti i sistemi a click
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro esterno (mm)
|15 / 20
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|62 x 58 x 50
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.