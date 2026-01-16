Adattatore per rubinetti domestici con diametro fra 15mm e 20mm

Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura, è ideale per essere utilizzato per attaccare i tubi a qualsiasi rubinetto con diametro fra 15mm e 20mm. Può essere installato senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Compatibile con tutti i sistemi a click più comuni.

Caratteristiche e vantaggi
Per rubinetti senza filetto
  • Universale
Riduttore
  • Per raccordare rubinetti con diametro esetrno compreso tra 15 e 20 mm.
Vite con alette in acciaio inox
  • Montabile senza attrezzi
Sistema a click
  • Compatibile contutti i sistemi a click
Specifiche

Dati tecnici

Diametro esterno (mm) 15 / 20
Colore nero
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 62 x 58 x 50

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.