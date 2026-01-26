Congiunzione a 2 vie - sfusa

Raccordo a due vie per il collegamento preciso di due tubi flessibili. Qualità robusta e design accattivante.

I raccordi per rubinetti, i raccordi per tubi e i tubi flessibili sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il raccordo a due vie per collegare con precisione due tubi flessibili. Il raccordo a due vie può essere utilizzato universalmente con tutti i tubi da giardino standard e convince per la qualità robusta e il design ergonomico che ne facilita l'utilizzo. Il raccordo a due vie è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto
  • Resistente e durevole
Collega due tubi
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 51 x 36 x 36
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.