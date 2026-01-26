I raccordi per rubinetti, i raccordi per tubi e i tubi flessibili sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il raccordo a due vie per collegare con precisione due tubi flessibili. Il raccordo a due vie può essere utilizzato universalmente con tutti i tubi da giardino standard e convince per la qualità robusta e il design ergonomico che ne facilita l'utilizzo. Il raccordo a due vie è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.