Congiunzione a 2 vie - sfusa
Raccordo a due vie per il collegamento preciso di due tubi flessibili. Qualità robusta e design accattivante.
I raccordi per rubinetti, i raccordi per tubi e i tubi flessibili sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il raccordo a due vie per collegare con precisione due tubi flessibili. Il raccordo a due vie può essere utilizzato universalmente con tutti i tubi da giardino standard e convince per la qualità robusta e il design ergonomico che ne facilita l'utilizzo. Il raccordo a due vie è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
- Resistente e durevole
Collega due tubi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|51 x 36 x 36
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.