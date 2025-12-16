Giunto a 2 vie ottone
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Per collegare rapidamente 2 tubi e per creare una prolunga tubo. Di ottone robusto. Compatibile con tutti i sistemia click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo a due vie
- Raccordo rapido di due tubi
In ottone
- Raccordo durevole e di alta qualità
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|ottone
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|20 x 20 x 48
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.