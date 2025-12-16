Giunto a 2 vie ottone

Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.

Per collegare rapidamente 2 tubi e per creare una prolunga tubo. Di ottone robusto. Compatibile con tutti i sistemia click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo a due vie
  • Raccordo rapido di due tubi
In ottone
  • Raccordo durevole e di alta qualità
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche

Dati tecnici

Colore ottone
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 20 x 20 x 48
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.