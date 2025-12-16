Giunto a 3 vie ottone

Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.

Per collegare velocemente 3 tubi. Compatibile con tutti i sistemia click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Raccorco a tre vie
  • Raccorco rapido di tre tubi e due linee indipendenti
In ottone
  • Raccordo durevole e di alta qualità
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 15 x 55 x 60