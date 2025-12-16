Giunto a 3 vie ottone
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Per collegare velocemente 3 tubi. Compatibile con tutti i sistemia click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Raccorco a tre vie
- Raccorco rapido di tre tubi e due linee indipendenti
In ottone
- Raccordo durevole e di alta qualità
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|15 x 55 x 60