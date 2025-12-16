Presa rubinetto a due uscite indipendenti
Presa rubinetto a due uscite indipendenti
Presa rubinetto a due uscite indipendenti, con filetto da 1" riduzione a 3/4". Completa di rubinetti per la regolazione del flusso.
Caratteristiche e vantaggi
Due uscite acqua indipendenti
- Un rubinetto alimenta due uscite acqua indipendenti
Con prefiltro integrato
- Durevolissima
Raccordo rapido
- Montabile su rubinetti con filetto 3/4" o 1/2".
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1/2
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|50 x 126 x 78
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.