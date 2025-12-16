Presa rubinetto a due uscite indipendenti

Presa rubinetto a due uscite indipendenti, con filetto da 1" riduzione a 3/4". Completa di rubinetti per la regolazione del flusso.

Caratteristiche e vantaggi
Due uscite acqua indipendenti
  • Un rubinetto alimenta due uscite acqua indipendenti
Con prefiltro integrato
  • Durevolissima
Raccordo rapido
  • Montabile su rubinetti con filetto 3/4" o 1/2".
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni del filetto G3/4 + G1/2
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 50 x 126 x 78

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.