Presa rubinetto a tre uscite indipendenti
Presa rubinetto a tre uscite indipendenti con filetto da 1" riduzione a 3/4". Completa di rubinetti per la regolazione del flusso.
Caratteristiche e vantaggi
Tree uscite acqua indipendenti
- Un rubinetto alimenta tree uscite acqua indipendenti
Con prefiltro integrato
- Durevolissima
Raccordo rapido
- Montabile su rubinetti con filetto 3/4" o 1/2".
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|60 x 22 x 180
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.