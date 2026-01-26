Presa rubinetto da 1" + rid.3/4" - sfusa
Raccordo per rubinetto 1" con riduttore 3/4" per il collegamento a due misure di filettatura. Ideale per il collegamento alle pompe da giardino Kärcher. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.
Connettori per rubinetti, raccordi per tubi flessibili e tubi flessibili sani sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il robusto connettore per rubinetto G1 con pezzo di riduzione G3/4. Il pezzo di riduzione consente il collegamento a due misure di filettatura. Il connettore universale può essere utilizzato per tutti i tubi da giardino standard e convince per il suo design ergonomico per una facile manipolazione. La soluzione perfetta per collegare o riparare due tubi. Il raccordo a rubinetto G1 con riduttore G3/4 è particolarmente indicato per il collegamento alle pompe da giardino Kärcher ed è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
Riduttore
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|46 x 39 x 39
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.