Presa rubinetto da 3/4"+ rid. 1/2"- sfusa
Raccordo per rubinetto particolarmente robusto 3/4" con riduzione 1/2". Il pezzo di riduzione permette il collegamento a due misure di filettatura. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.
Connettori per rubinetti, raccordi per tubi flessibili e tubi flessibili sani sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il robusto connettore per rubinetto G3/4 con pezzo di riduzione G1/2. Il pezzo di riduzione consente il collegamento a due misure di filettatura. Il raccordo universale può essere utilizzato per tutti i tubi da giardino standard e convince per il suo design ergonomico per un facile utilizzo. La soluzione perfetta per collegare o riparare due tubi. Il raccordo G3/4 con riduzione G1/2 è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
Riduttore
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1/2
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|48 x 33 x 33
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.