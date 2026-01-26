Connettori per rubinetti, raccordi per tubi flessibili e tubi flessibili sani sono la base di un'irrigazione efficace. Per questo motivo Kärcher offre una serie completa di accessori per il collegamento, il disaccoppiamento e la riparazione dei sistemi di irrigazione, come il robusto connettore per rubinetto G3/4 con pezzo di riduzione G1/2. Il pezzo di riduzione consente il collegamento a due misure di filettatura. Il raccordo universale può essere utilizzato per tutti i tubi da giardino standard e convince per il suo design ergonomico per un facile utilizzo. La soluzione perfetta per collegare o riparare due tubi. Il raccordo G3/4 con riduzione G1/2 è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni e con tutti i sistemi a scatto disponibili.