Raccordo G1/2 per tubi flessibili per l'irrigazione
Raccordo filettato da 1/2" utile per collegare il tubo agli irrigatori
Questo connettore filettato a due vie da 1/2" è adatto a tutti i tubi da giardino standard ed è progettato ergonomicamente per un facile utilizzo. Connettore a de vie compatibile con i 3 formati di tubo più comuni e con i sistemi ad incastro.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema a click
- Può essere combinato con tutti i comuni sistemi hook-and-loop.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G1/2
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|39 x 39 x 25