Raccordo G1/2 per tubi flessibili per l'irrigazione

Raccordo filettato da 1/2" utile per collegare il tubo agli irrigatori

Questo connettore filettato a due vie da 1/2" è adatto a tutti i tubi da giardino standard ed è progettato ergonomicamente per un facile utilizzo. Connettore a de vie compatibile con i 3 formati di tubo più comuni e con i sistemi ad incastro.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema a click
  • Può essere combinato con tutti i comuni sistemi hook-and-loop.
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni del filetto G1/2
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 39 x 39 x 25