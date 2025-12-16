Raccordo ottone G1

Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.

Raccordo in ottone robusto per l'utilizzo semi professionale. La guarnizione in palstica ne migliora la tenuta e lo rende più maneggevole. Adatto ai rubinetti con filetto G1. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo rubinetto in ottone
  • Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
  • Maneggevole e pratica
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni del filetto G1
Colore ottone
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 40 x 43 x 43

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.