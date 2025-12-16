Raccordo rapido in ottone con attacco al rubinetto da G3/4 e G1/2
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Raccordo in ottone robusto per l'utilizzo semi professionale. La guarnizione in palstica ne migliora la tenuta e lo rende più maneggevole. Adatto ai rubinetti con filetto G3/4 o G1/2. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo rubinetto in ottone
- Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
- Maneggevole e pratica
Riduttore
- Raccorda due filettature differenti
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1/2
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|44 x 37 x 37
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.