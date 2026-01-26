Questo connettore universale Middle con tecnologia AquaStop è adatto per raccordare tubi. a tecnologia AquaStop previene la fuoriuscita dell'acqua anche quando, per esempio, la lancia viene staccata quando il rubinetto è ancora aperto. Dotato di un design ergonomico con guaina in gomma dura per aumentarne la maneggevolezza. Il connettore è compatibile con tutti i più comuni tubi sul mercato e con tutti i sistemi a click.