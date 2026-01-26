Collegare, disaccoppiare e riparare in modo semplice è possibile grazie al pratico ed ergonomico raccordo universale Kärcher. Il sistema a innesto flessibile semplifica notevolmente l'irrigazione di giardini e superfici piccole e grandi. Perché i raccordi per rubinetti e i giunti per tubi flessibili funzionanti sono la base di ogni buon sistema di irrigazione. Il raccordo universale è compatibile con i tre diametri di tubo più diffusi e con tutti i sistemi a scatto disponibili.