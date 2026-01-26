Raccordo tubo entry con etichetta

Raccordo universale con design ergonomico e maneggevole.

Collegare, disaccoppiare e riparare in modo semplice è possibile grazie al pratico ed ergonomico raccordo universale Kärcher. Il sistema a innesto flessibile semplifica notevolmente l'irrigazione di giardini e superfici piccole e grandi. Perché i raccordi per rubinetti e i giunti per tubi flessibili funzionanti sono la base di ogni buon sistema di irrigazione. Il raccordo universale è compatibile con i tre diametri di tubo più diffusi e con tutti i sistemi a scatto disponibili.

Caratteristiche e vantaggi
Design ergonomico
Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4"
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 33 x 45
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.