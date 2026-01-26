Raccordo tubo Middle con inserto in gomma per irrigazione

Connettore tubo universale con rivestimento in gomma per maggiore maneggevolezza. Compatibile con tutti i sistemi a click più comuni sul mercato.

Questo connettore universale Middle è adatto per raccordare tubi, ripararli o dupplicarli. Dotato di un design ergonomico con guaina in gomma dura per aumentarne la maneggevolezza. Il connettore è compatibile con tutti i più comuni tubi sul mercato e con tutti i sistemi a click.

Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura in plastica morbida
  • Maneggevole
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Colore Giallo
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 33 x 45
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.