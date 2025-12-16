Raccordo tubo ottone 1/2"
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Raccordo tubo resistente in ottone. La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora la tenuta e la stabilità. Sistema a click in ottone robusto. Adatto ai tubi 1/2" e 5/8".
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo in ottone
- Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
- Maneggevole e pratica
compatibile con tubi da 1/2'' e 5/8''
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|48 x 36 x 36
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.