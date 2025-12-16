Raccordo tubo ottone 1/2"

Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.

Raccordo tubo resistente in ottone. La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora la tenuta e la stabilità. Sistema a click in ottone robusto. Adatto ai tubi 1/2" e 5/8".

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo in ottone
  • Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
  • Maneggevole e pratica
compatibile con tubi da 1/2'' e 5/8''
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″
Colore ottone
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 48 x 36 x 36
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.