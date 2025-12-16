Raccordo tubo ottone 3/4" Acquastop
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Raccordo tubo resistente in ottone. La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora la tenuta e la stabilità. Sistema a click in ottone robusto. Il sistema Acquastop evita spruzzi improvvisi quando si scollega il raccordo dal rubinetto. Adatto ai tubi 3/4" .
Caratteristiche e vantaggi
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Raccordo tubo in ottone
- Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
- Maneggevole e pratica
compatibile con tubi da 3/4"
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|3/4″
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|52 x 38 x 38
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.