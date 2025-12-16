Raccordo in ottone adatto a collegare e riparare tubi con diametro di 3/4" . La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora tenuta e stabilità mentre il sistema a click in ottone robusto lo rende di facile utilizzo per tutti i lavori in giardino. Grazie alla sua resistenza nel tempo e alla sua robustezza, questo raccordo in ottone semi professionale è l'ideale per un uso quotidiano.