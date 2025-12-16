Raccordo tubo ottone 3/4" per irrigazione per giardinaggio
Qualità per sopportare al meglio la pressione senza far fuoriuscire neanche una goccia d'acqua grazie alla tecnologia in ottone semi professionale Kärcher.
Raccordo in ottone adatto a collegare e riparare tubi con diametro di 3/4" . La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora tenuta e stabilità mentre il sistema a click in ottone robusto lo rende di facile utilizzo per tutti i lavori in giardino. Grazie alla sua resistenza nel tempo e alla sua robustezza, questo raccordo in ottone semi professionale è l'ideale per un uso quotidiano.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo in ottone
- Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
- Maneggevole e pratica
compatibile con tubi da 3/4"
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|3/4″
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|52 x 39 x 39
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.