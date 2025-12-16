Raccordo tubo ottone 3/4" per irrigazione per giardinaggio

Qualità per sopportare al meglio la pressione senza far fuoriuscire neanche una goccia d'acqua grazie alla tecnologia in ottone semi professionale Kärcher.

Raccordo in ottone adatto a collegare e riparare tubi con diametro di 3/4" . La guarnizione in gomma sull'impugnauta ne migliora tenuta e stabilità mentre il sistema a click in ottone robusto lo rende di facile utilizzo per tutti i lavori in giardino. Grazie alla sua resistenza nel tempo e alla sua robustezza, questo raccordo in ottone semi professionale è l'ideale per un uso quotidiano.

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo in ottone
  • Robusta e durevole
Anello in gomma piacevole al tatto
  • Maneggevole e pratica
compatibile con tubi da 3/4"
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 3/4″
Colore ottone
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 52 x 39 x 39
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.