Raccordo universale a due vie per collegamento tubi per irrigazione

Connettore a due vie universale per connettere tue tubi. In plastica robusta.

Connettore a due vie per collegare facilmente e velocemente due tubi. Design compatibile con tutti i formati di tubo più comuni e con tutti i sistemi a click presenti sul mercato. In plastica dura e resistente.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto
  • Resistente e durevole
Collega due tubi
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 51 x 36 x 36