Raccordo universale a due vie per collegamento tubi per irrigazione
Connettore a due vie universale per connettere tue tubi. In plastica robusta.
Connettore a due vie per collegare facilmente e velocemente due tubi. Design compatibile con tutti i formati di tubo più comuni e con tutti i sistemi a click presenti sul mercato. In plastica dura e resistente.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
- Resistente e durevole
Collega due tubi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|51 x 36 x 36