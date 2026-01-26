Riparatore di tubi flessibili con etichette per irrigazione
Connettore universale che permette di unire due tubi standard qualsiasi, riparandoli. Design ergonomico per una presa migliore.
Questo connettore universale può essere utilizzato per unire due tubi, permettendo all'occorrenza di ripararli. La guaina esterna è dotata di un inserto in plastica che rende l presa ergonomica.
Caratteristiche e vantaggi
Design ergonomico
- Maneggevole
Si usa ovunque
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Ripara o unisce due tubi
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 39 x 39
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.