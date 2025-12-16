Raccordo in ottone di alta qualità e resistente per la riparazione di tratti di tubo danneggiati o per il collegamento di tubi con diametro interno da 1/2" e 5/8". Nuova uova gamma di connettori in ottone di alta qualità, per l'uso semi-professionale in giardino. Questo connettore di alta qualità è estremamente durevole e resistente, adatto ad un uso intensivo.