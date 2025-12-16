Riparatore di tubi flessibili ottone 1/2", 5/8" o 3/4"
Raccordo in ottone di alta qualità e resistente, per riparare parti danneggiate di tubi o per collegare tubi con diametro interno 1/2" e 5/8".
Raccordo in ottone di alta qualità e resistente per la riparazione di tratti di tubo danneggiati o per il collegamento di tubi con diametro interno da 1/2" e 5/8". Nuova uova gamma di connettori in ottone di alta qualità, per l'uso semi-professionale in giardino. Questo connettore di alta qualità è estremamente durevole e resistente, adatto ad un uso intensivo.
Caratteristiche e vantaggi
In ottone
- Materiale durevole di alta qualità
Raccordo tubo
- Per collegarre due tubi o ripararne uno
Per collegare tubi con diametro interno 1/2" e 5/8 (2.645-102.0) Per collegare tubi con diametro interno 3/4" (2.645-103.0)
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|38 x 38 x 38
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.