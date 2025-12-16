Riparatore di tubi flessibili ottone 5/8
Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.
Per raccordare e riparare i tubi da giardino. Sia adatta a tubi di 3/4" .
Caratteristiche e vantaggi
In ottone
- Materiale durevole di alta qualità
Raccordo tubo
- Per collegarre due tubi o ripararne uno
Per collegare tubi con diametro interno 1/2" e 5/8 (2.645-102.0) Per collegare tubi con diametro interno 3/4" (2.645-103.0)
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|3/4″
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|48 x 38 x 38
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.