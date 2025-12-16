Riparatore di tubi flessibili ottone 5/8

Qualità per sopportare al meglio la pressione La nuova linea in ottone di Kärcher è ideale per l'uso semi professionale nel campo garden.

Per raccordare e riparare i tubi da giardino. Sia adatta a tubi di 3/4" .

Caratteristiche e vantaggi
In ottone
  • Materiale durevole di alta qualità
Raccordo tubo
  • Per collegarre due tubi o ripararne uno
Per collegare tubi con diametro interno 1/2" e 5/8 (2.645-102.0) Per collegare tubi con diametro interno 3/4" (2.645-103.0)
  • Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 3/4″
Colore ottone
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 48 x 38 x 38
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.