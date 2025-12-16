Set anelli di tenuta, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
Il set di comprende sei anelli di tenuta (quattro 10,8 mm x 2,6 mm, uno 15,9 mm x 2,6 mm, uno 17,1 mm x 2,6 mm) e un filtro per irrigatori. Compatibile con i tre diametri di tubo più usati e con tutti i sistemi a scatto disponibili in commercio.
Caratteristiche e vantaggi
1 filtro per irrigatore
6 guarnizioni (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|17 x 17 x 3