Set di guarnizioni per raccordi tubi, impianti di irrigazioni automatici o avvolgitubi. Raccordi per rubinetti, raccordi per tubi e tubi flessibili affidabili sono essenziali per un sistema di irrigazione efficiente. Kärcher offre una gamma completa di accessori per collegare, scollegare e riparare i sistemi di irrigazione. Il set include tre rondelle (2 per 3/4" , 1 per 1") e un prefiltro per raccordi con filettatura da 3/4". Compatibili con i tre diametri di tubo più utilizzati e con tutti i sistemi a scatto disponibili in commercio.