Set di guarnizioni
Set di guarnizioni con tre rondelle (2 per 3/4" , 1 per 1"). Incluso prefiltro per raccordi filettati da 3/4".
Set di guarnizioni per raccordi tubi, impianti di irrigazioni automatici o avvolgitubi. Raccordi per rubinetti, raccordi per tubi e tubi flessibili affidabili sono essenziali per un sistema di irrigazione efficiente. Kärcher offre una gamma completa di accessori per collegare, scollegare e riparare i sistemi di irrigazione. Il set include tre rondelle (2 per 3/4" , 1 per 1") e un prefiltro per raccordi con filettatura da 3/4". Compatibili con i tre diametri di tubo più utilizzati e con tutti i sistemi a scatto disponibili in commercio.
Caratteristiche e vantaggi
1 pre-filtro per raccordi rubinetto G3/4
- Raccordo rapido con il tubo da giardino
3 guarnizioni (2x per G3/4, 1x per G1)
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|30 x 30 x 3