La prolunga del tubo in gomma lunga 10 metri offre una maggiore flessibilità e aumenta il raggio d'azione dell'idropulitrice. È sufficiente collegarla al dispositivo e al tubo flessibile ad alta pressione per semplificare immediatamente il lavoro. Il tubo in gomma intrecciato in acciaio di alta qualità convince per la sua robustezza e garantisce un'eccellente durata. La prolunga del tubo flessibile resiste a pressioni fino a 160 bar ed è progettata per temperature fino a 80 °C. Naturalmente, il tubo di prolunga può essere utilizzato anche con i detergenti. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher di classe da K 2 a K 8 con attacco a vite. Non adatto ai dispositivi avvolgitubo.