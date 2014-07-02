Prolunga tubo A.P.(10 m)
Tubo di qualità con inserto in acciaio, fino a 80°C. Pressione fino a 160 bar. Da collegare fra macchina e tubo A.P.
La prolunga del tubo in gomma lunga 10 metri offre una maggiore flessibilità e aumenta il raggio d'azione dell'idropulitrice. È sufficiente collegarla al dispositivo e al tubo flessibile ad alta pressione per semplificare immediatamente il lavoro. Il tubo in gomma intrecciato in acciaio di alta qualità convince per la sua robustezza e garantisce un'eccellente durata. La prolunga del tubo flessibile resiste a pressioni fino a 160 bar ed è progettata per temperature fino a 80 °C. Naturalmente, il tubo di prolunga può essere utilizzato anche con i detergenti. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher di classe da K 2 a K 8 con attacco a vite. Non adatto ai dispositivi avvolgitubo.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di prolunga da 10 m
- Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Tubo in gomma con inserti in acciaio
- Durevole e di alta qualità
Protezione antipiega
- Evita al tubo di attorcigliarsi.
Raccordo in ottone
- Durevole e di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|10
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|2,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 240 x 110