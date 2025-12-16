Set con tubo a spirale per l'irrigazione
Questo set contiene tutto ciò che serve per i regolari lavori di irrigazione in piccoli giardini, su terrazze e balconi, o in un campeggio. Soluzione pratica e pronta all'uso in qualsiasi momento.
Il set contiene tutto ciò che serve per i regolari lavori di irrigazione in piccoli giardini, su terrazze e balconi, o in un campeggio. Questo set offre una soluzione pratica e pronta all'uso in qualsiasi momento, per qualsiasi tipo di lavoro di irrigazione. Dettagli dell'attrezzatura: 10 m di tubo a spirale privo di ftalati e resistente ai raggi UV, pistola multifunzione, 1 connettore per tubo a spirale con protezione antipiega, 1 connettore per tubo a spirale con protezione antipiega e Aqua Stop, adattatore per rubinetto G3/4, adattatore per rubinetto per raccordi interni e un supporto a parete. Grazie alla pistola multifunzionale in dotazione, anche lo sporco più grossolano può essere rimosso senza fatica dagli attrezzi da giardino e da altri oggetti simili. Il tubo a spirale ritorna alla sua forma compatta dopo ogni utilizzo e può essere riposto sul supporto a parete senza occupare molto spazio. L'adattatore per rubinetti fornito in dotazione consente inoltre di collegare il tubo a spirale a un rubinetto della cucina.
Caratteristiche e vantaggi
1 raccordo per tubo flessibile con protezione antipiega
1 raccordo per tubo flessibile con protezione antipiega e Aqua Stop
Adattatore per rubinetti G3/4
Nessuna scomoda rimozione/avvolgimento del tubo, nessun trasporto di pesanti annaffiatoi
Adattatore per rubinetto in ottone per raccordi interni
- Per fissare il tubo a spirale ai raccordi interni
Pistola multifunzionale con 4 tipi di getto
Dopo l'uso, il tubo riprende sempre la sua forma compatta
- Conservazione ordinata per un giardino ordinato
Tubo a spirale resistente ai raggi UV e al kink (10 m)
- Non pericoloso per la salute
Montaggio a parete
- Facile da montare a muro
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|570 x 100 x 100
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.