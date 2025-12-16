Il set contiene tutto ciò che serve per i regolari lavori di irrigazione in piccoli giardini, su terrazze e balconi, o in un campeggio. Questo set offre una soluzione pratica e pronta all'uso in qualsiasi momento, per qualsiasi tipo di lavoro di irrigazione. Dettagli dell'attrezzatura: 10 m di tubo a spirale privo di ftalati e resistente ai raggi UV, pistola multifunzione, 1 connettore per tubo a spirale con protezione antipiega, 1 connettore per tubo a spirale con protezione antipiega e Aqua Stop, adattatore per rubinetto G3/4, adattatore per rubinetto per raccordi interni e un supporto a parete. Grazie alla pistola multifunzionale in dotazione, anche lo sporco più grossolano può essere rimosso senza fatica dagli attrezzi da giardino e da altri oggetti simili. Il tubo a spirale ritorna alla sua forma compatta dopo ogni utilizzo e può essere riposto sul supporto a parete senza occupare molto spazio. L'adattatore per rubinetti fornito in dotazione consente inoltre di collegare il tubo a spirale a un rubinetto della cucina.