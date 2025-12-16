Tubo a spirale - Starter-Set 10m
Tubo a spirale di 10m, canna multifunzionale, connettore alla canna anti-nodo, connettore tubo e Acqua Stop, connessione G3/4
Il set di tubi a spirale contiene tutto quello di cui potresti avere bisogno per regolari lavori con l'acqua in piccoli giardini, terrazzi, balconi ,o in un campeggio. I tempi in cui si sprecavano tempo ed energie trascinando bidoni, o inciampando nei tubi sono ormai lontani. Il set di tubi a spirale Kärcher è una soluzione pratica pronta all'uso in qualsiasi momento, per ogni tipo di lavoro con l'acqua. Informazioni sulle dotazioni: 10 m privi di ftalati, Tubi a spirale UV - resistenti, pistola spray multifunzionale, 1 X connettore tubo a spirale anti - nodo e Aqua Stop. Adattatore rubinetto G3/4. Grazie all'equipaggiamento della pistola spray multifunzionale, anche lo sporco più ostinato può essere rimosso senza sforzo da utinsili di giardinaggio e simili attrezzi. Il tubo a spirale si riavvolge nella sua forma compatta dopo ogni utilizzo
Caratteristiche e vantaggi
Dopo l'uso, il tubo riprende sempre la sua forma compatta
- Conservazione ordinata per un giardino ordinato
Tubo a spirale resistente ai raggi UV e al kink (10 m)
- Non pericoloso per la salute
Pistola multifunzionale con 4 tipi di getto
1 raccordo per tubo flessibile con protezione antipiega
1 raccordo per tubo flessibile con protezione antipiega e Aqua Stop
Adattatore per rubinetti G3/4
Nessuna scomoda rimozione/avvolgimento del tubo, nessun trasporto di pesanti annaffiatoi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|560 x 95 x 95
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
RICAMBI Tubo a spirale - Starter-Set 10m
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.