Il set di tubi a spirale contiene tutto quello di cui potresti avere bisogno per regolari lavori con l'acqua in piccoli giardini, terrazzi, balconi ,o in un campeggio. I tempi in cui si sprecavano tempo ed energie trascinando bidoni, o inciampando nei tubi sono ormai lontani. Il set di tubi a spirale Kärcher è una soluzione pratica pronta all'uso in qualsiasi momento, per ogni tipo di lavoro con l'acqua. Informazioni sulle dotazioni: 10 m privi di ftalati, Tubi a spirale UV - resistenti, pistola spray multifunzionale, 1 X connettore tubo a spirale anti - nodo e Aqua Stop. Adattatore rubinetto G3/4. Grazie all'equipaggiamento della pistola spray multifunzionale, anche lo sporco più ostinato può essere rimosso senza sforzo da utinsili di giardinaggio e simili attrezzi. Il tubo a spirale si riavvolge nella sua forma compatta dopo ogni utilizzo