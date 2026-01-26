Il tubo di qualità PrimoFlex® Plus, che misura 5/8" di diametro e 25 m di lunghezza, è perfetto per irrigare aree e giardini di qualsiasi dimensione. Il tubo è privo di ftalati (< 0,1%), cadmio, bario e piombo - il che significa che non contiene assolutamente sostanze nocive per la salute. Lo strato esterno anti-UV resistente alle intemperie protegge il materiale e lo strato intermedio opaco impedisce la formazione di alghe al suo interno. La pressione di scoppio è di 40 bar. Il tubo vanta anche un'impressionante resistenza alla temperatura tra -20 e 65 °C.