Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" - 25 m
Tubo da giardino di qualità. Non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 40 bar. Resistenza alle alte temperature da -20 a 65 °C.
Il tubo di qualità PrimoFlex® Plus, che misura 5/8" di diametro e 25 m di lunghezza, è perfetto per irrigare aree e giardini di qualsiasi dimensione. Il tubo è privo di ftalati (< 0,1%), cadmio, bario e piombo - il che significa che non contiene assolutamente sostanze nocive per la salute. Lo strato esterno anti-UV resistente alle intemperie protegge il materiale e lo strato intermedio opaco impedisce la formazione di alghe al suo interno. La pressione di scoppio è di 40 bar. Il tubo vanta anche un'impressionante resistenza alla temperatura tra -20 e 65 °C.
Caratteristiche e vantaggi
15 anni di garanzia
- Durevolezza garantita
3 strati
- Non si attorciglia
Resiste fino a 40 bar
- Resistente e durevole
Robusto, flessibile, non si attorciglia
- Maneggevole
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
- Resistente e durevole
Privo di piombo, cadmio e bario
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato intrecciato con fibra gialla DuPontTM Kevlar®
- Resistente e durevole
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Durevolezza garantita
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|25
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|4
|Peso con imballo (kg)
|4,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|350 x 350 x 105
I marchi DuPont™ e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.