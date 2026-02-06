Che si tratti di petali in primavera, di sabbia in estate, di foglie in autunno o di sabbia in inverno: la spazzatrice S 4 di Kärcher, efficace ed ergonomica, assicura sguardi abbaglianti intorno alla casa e al giardino in tempi record tutto l'anno. Con la sua potente spazzola a rullo, la spazzola laterale e una larghezza ampia di 510 mm in totale, spazza senza sforzo aree fino a 1800 m² all'ora. La macchina trasporta i rifiuti direttamente nella tramoggia per rifiuti da 20 litri. Le lunghe setole della spazzola laterale assicurano una pulizia accurata fino al bordo. La maniglia di spinta a variazione continua può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Grazie alle viti a baionetta non è più possibile perdersi durante la regolazione dell'altezza. La spazzatrice può essere facilmente piegata come richiesto senza chinarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata dalla maniglia - per un ingombro ridotto. L'accessorio spazzola laterale senza attrezzi è unico. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo. La tramoggia per rifiuti può essere facilmente rimossa, posata e svuotata in sicurezza senza alcun contatto con lo sporco.