Spazzatrice manuale S 4
Con tramoggia per rifiuti da 20 l, spazzola laterale e larghezza di spazzatura di 510 mm: la spazzatrice S 4 per applicazioni tutto l'anno su aree più piccole e strette e una pulizia accurata fino al bordo.
Che si tratti di petali in primavera, di sabbia in estate, di foglie in autunno o di sabbia in inverno: la spazzatrice S 4 di Kärcher, efficace ed ergonomica, assicura sguardi abbaglianti intorno alla casa e al giardino in tempi record tutto l'anno. Con la sua potente spazzola a rullo, la spazzola laterale e una larghezza ampia di 510 mm in totale, spazza senza sforzo aree fino a 1800 m² all'ora. La macchina trasporta i rifiuti direttamente nella tramoggia per rifiuti da 20 litri. Le lunghe setole della spazzola laterale assicurano una pulizia accurata fino al bordo. La maniglia di spinta a variazione continua può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Grazie alle viti a baionetta non è più possibile perdersi durante la regolazione dell'altezza. La spazzatrice può essere facilmente piegata come richiesto senza chinarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata dalla maniglia - per un ingombro ridotto. L'accessorio spazzola laterale senza attrezzi è unico. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo. La tramoggia per rifiuti può essere facilmente rimossa, posata e svuotata in sicurezza senza alcun contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Pratico tappo per spazzola lateraleAttacco spazzola laterale senza attrezzi per una rapida installazione e distribuzione.
Comoda pedanaRibaltare completamente la spazzatrice senza chinarsi - per risparmiare spazio.
Regolazione in altezza con attacco a baionettaSpazzata confortevole per la schiena grazie alla regolazione individuale dell'altezza.
Grande tramoggia di scarico
- Non è necessario svuotare frequentemente la tramoggia dei rifiuti.
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
- Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
- Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Ampia larghezza di spazzamento
- Alte prestazioni
Spazzare vicino al bordo
- Spazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Pratica maniglia per il trasporto
- La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm)
|510
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|1800
|Carenatura/Telaio
|Plastica / plastica
|Contenitore per rifiuti (l)
|20
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|9,8
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|9,8
|Peso con imballo (kg)
|11,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|760 x 600 x 940
Scope of supply
- Scopa laterale: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Archetto di spinta ergonomico
- Maniglia a spinta infinitamente variabile
- Posizione di ritiro
- Pedana per stivaggio salvaspazio
- Attacco spazzola laterale senza attrezzi
- Vano raccolta verticale
Videos
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Viottoli intorno alla casa
- Sentieri
- Patio, vialetti
- Cantina
Accessori
RICAMBI S 4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.