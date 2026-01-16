Spazzatrice manuale S 4 Twin

Due spazzole laterali, tramoggia per rifiuti da 20 litri e larghezza di spazzatura di 680 mm: la spazzatrice S 4 Twin per applicazioni tutto l'anno su aree più piccole e strette e una pulizia accurata fino al bordo.

Che si tratti di petali in primavera, sabbia in estate, foglie in autunno o grana in inverno: la spazzatrice S 4 Twin efficace ed ergonomica di Kärcher assicura apparizioni abbaglianti intorno alla casa e al giardino a tempo di record tutto l'anno. Con la sua potente spazzola a rullo, 2 spazzole laterali e una larghezza ampia di 680 mm in totale, spazza senza fatica aree fino a 2400 m² all'ora. La macchina trasporta i rifiuti direttamente nella tramoggia per rifiuti da 20 litri. Le lunghe setole delle spazzole laterali assicurano una pulizia accurata fino al bordo. La maniglia di spinta a variazione continua può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Grazie alle viti a baionetta non è più possibile perdersi durante la regolazione dell'altezza. La spazzatrice può essere facilmente piegata come richiesto senza chinarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata dalla maniglia - per un ingombro ridotto. L'accessorio spazzola laterale senza attrezzi è unico. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo. La tramoggia per rifiuti può essere facilmente rimossa, posata e svuotata in sicurezza senza alcun contatto con lo sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Pratico tappo per spazzola laterale
Attacco spazzola laterale senza attrezzi per una rapida installazione e distribuzione.
Comoda pedana
Ribaltare completamente la spazzatrice senza chinarsi - per risparmiare spazio.
Regolazione in altezza con attacco a baionetta
Spazzata confortevole per la schiena grazie alla regolazione individuale dell'altezza.
Grande tramoggia di scarico
  • Non è necessario svuotare frequentemente la tramoggia dei rifiuti.
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
  • Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
  • Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Ampia larghezza di spazzamento
  • Alte prestazioni
Spazzare vicino al bordo
  • Spazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Pratica maniglia per il trasporto
  • La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm) 680
Max. prestazioni di area (m²/h) 2400
Carenatura/Telaio Plastica / plastica
Contenitore per rifiuti (l) 20
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 10,2
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 10,2
Peso con imballo (kg) 11,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 760 x 668 x 940

Scope of supply

  • Scopa laterale: 2 Pezzo(i)

Dotazione

  • Archetto di spinta ergonomico
  • Maniglia a spinta infinitamente variabile
  • Posizione di ritiro
  • Pedana per stivaggio salvaspazio
  • Attacco spazzola laterale senza attrezzi
  • Vano raccolta verticale
