Che si tratti di petali in primavera, sabbia in estate, foglie in autunno o grana in inverno: la spazzatrice S 4 Twin efficace ed ergonomica di Kärcher assicura apparizioni abbaglianti intorno alla casa e al giardino a tempo di record tutto l'anno. Con la sua potente spazzola a rullo, 2 spazzole laterali e una larghezza ampia di 680 mm in totale, spazza senza fatica aree fino a 2400 m² all'ora. La macchina trasporta i rifiuti direttamente nella tramoggia per rifiuti da 20 litri. Le lunghe setole delle spazzole laterali assicurano una pulizia accurata fino al bordo. La maniglia di spinta a variazione continua può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Grazie alle viti a baionetta non è più possibile perdersi durante la regolazione dell'altezza. La spazzatrice può essere facilmente piegata come richiesto senza chinarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata dalla maniglia - per un ingombro ridotto. L'accessorio spazzola laterale senza attrezzi è unico. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo. La tramoggia per rifiuti può essere facilmente rimossa, posata e svuotata in sicurezza senza alcun contatto con lo sporco.