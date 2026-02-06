L'S 530 spazza cinque volte più velocemente di una scopa e garantisce risultati di pulizia impeccabili. È consigliata per aree di 30 m² e oltre. I rifiuti, come foglie o pietrisco, vengono convogliati direttamente nel contenitore dei rifiuti da 16 l: facile, veloce e pulito! Ha una larghezza di lavoro complessiva di 550 mm . Le setole extra-lunghe della spazzola laterale garantiscono la pulizia nei minimi dettagli, anche lungo i bordi. Inoltre, la S 530 è dotata di un raccoglitore di rifiuti che può essere comodamente agganciato al manico di spinta. La spazzatrice, robusta, resistente alla rottura e alla corrosione, è facile da spingere e molto maneggevole. L'altezza della maniglia di spinta ha due posizioni e può essere regolata in base all'altezza dell'utente. Se necessario, la maniglia può essere completamente ripiegata. Ciò significa che il dispositivo può essere riposto in posizione verticale senza occupare molto spazio. Il vano raccolta è facile da rimuovere e può essere appoggiato e svuotato in tutta sicurezza.