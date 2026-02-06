Spazzatrice manuale S 530
La spazzatrice S 530 ha una larghezza di lavoro di 550 mm, un vano raccolta da 16 l e una spazzola laterale. E' adatta per aree a partire da 30 m², per una pulizia veloce e senza sforzo.
L'S 530 spazza cinque volte più velocemente di una scopa e garantisce risultati di pulizia impeccabili. È consigliata per aree di 30 m² e oltre. I rifiuti, come foglie o pietrisco, vengono convogliati direttamente nel contenitore dei rifiuti da 16 l: facile, veloce e pulito! Ha una larghezza di lavoro complessiva di 550 mm . Le setole extra-lunghe della spazzola laterale garantiscono la pulizia nei minimi dettagli, anche lungo i bordi. Inoltre, la S 530 è dotata di un raccoglitore di rifiuti che può essere comodamente agganciato al manico di spinta. La spazzatrice, robusta, resistente alla rottura e alla corrosione, è facile da spingere e molto maneggevole. L'altezza della maniglia di spinta ha due posizioni e può essere regolata in base all'altezza dell'utente. Se necessario, la maniglia può essere completamente ripiegata. Ciò significa che il dispositivo può essere riposto in posizione verticale senza occupare molto spazio. Il vano raccolta è facile da rimuovere e può essere appoggiato e svuotato in tutta sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Una spazzola lateraleLe lunghe setole sulla spazzola laterale assicurano una pulizia accurata anche sui bordi.
Contenitore spaziosoVano raccolta capiente: lo sporco viene convogliato dalle spazzole nel vano raccolta. Il vano raccolta è estraibile e si svuota facilmente.
Stoccaggio salva spazioL'archetto di spinta è pighevole. In questo modo a lavoro finito la spazzatrice può essere alloggiata verticalmente senza ingombrare.
Archetto di spinta regolabile
- Archetto di spinta regolabile in altezza ed inclinazione. L'operatore non si affatica utilizzandola.
Vano raccolta verticale
- Vano raccolta dal design pratico e comodo. Può stare anche in piendi.
Comoda impugnatura di trasporto
- La spazzatrice risulta molto comoda da trasportare
Pinze di presa con fissaggio sull'impugnatura di spinta
- Raccogliere i rifiuti dal marciapiede o da siepi e aiuole in modo igienico e senza chinarsi.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm)
|550
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|1600
|Carenatura/Telaio
|Plastica / plastica
|Contenitore per rifiuti (l)
|16
|Da usare per aree grandi (m²)
|30
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|7,4
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|7,3
|Peso con imballo (kg)
|8,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|690 x 610 x 930
Scope of supply
- Pinza per rifiuti: 1 Pezzo(i)
- Scopa laterale: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
- Posizione di ritiro
- Vano raccolta verticale
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Piccole aree