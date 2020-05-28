Aspirapolvere

Kärcher ha ampliato parecchio la gamma di aspirapolvere quest'anno. Ha aggiunto tre nuovi aspirapolvere alla linea VC ed al DS 5.800 aspirapolvere con filtro ad acqua ottimo per i soggetti allergici. Kärcher ha pensato a tutte le esigenze dei consumatiori, che siano una famiglia numerosa ed abitino in una casa grande oppure single in un monolocale dove lo spazio è ridotto, che preferiscano un aspiratore con sacchetto oppure senza, Kärcher ha il prodotto giusto che assicurerà un'atmosfera di benessere.