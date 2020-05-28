Pompe booster
!Druckerzeugende Pumpen! Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica. La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher crea le condizioni ideali per potenziare l'impianto idraulico e per utilizzare acqua industriale per alimentare gli elettrodomestici e per irrigare il giardino. Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il giardino. In questo modo si risparmia acqua potabile e si usa acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante del giardino. Un sistema completamente eco-compatibile.
Aree applicative
Trova l’elettropompa ideale.
Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica in breve:
Se quello vi occorre è un’elettropompa per irrigare il giardino, allora potete iniziare a visionare le elettropompe Kärcher BP Barrel e BP Garden. Le elettropompe di pescaggio BP Barrel vanno inserite in un barile o in una botte e vi permettono di bagnare piante e prato senza dover trasportare l’annaffiatoio. Le elettropompe per irrigazione BP Garden essendo più potenti, si possono collegare anche agli irrigatori, per esempio.
Le elettropompe ad immersione per cisterne BP Cistern sono utilizzabili per irrigare il giardino e vanno immerse dentro cisterne o pozzi. L’elettropompa lavora in immersione e si spegne automaticamente quando il livello dell’acqua si abbassa troppo.
Le elettropompe BP Deep Well vanno immerse nell’acqua di pozzi stretti e profondi: sono compatte, snelle e producono una pressione elevata. Grazie all’interruttore di pressione extra, questi modelli si possono usare anche per l’alimentazione domestica.
Le elettropompe BP Home & Garden sono molto pratiche dato che si accendono e si spengono automaticamente a seconda della quantità d’acqua che viene richiesta. Sono pensate per l’alimentazione domestica e per l’irrigazione del giardino: possono alimentare lavatrice e WC e irrigare il giardino se vengono collegate ad una cisterna di raccolta acqua.
Calcolo della capacità dell’elettropompa
Scegliere l’elettropompa giusta:
1. Disegnare la curva di funzione del tubo che si intende usare (1/2" or 3/4") sul diagramma della curva dell’elettropompa. Iniziare dall’altezza a cui si desidera che l’acqua arrivi (nell’esempio del diagramma: 5m).
2. Definire i dati di consumo dell’applicazione (nel nostro esempio: 1,000 l/h a 2 bar). Per determinare il punto operativo è necessario specificare prima di tutto il punto di inizio sulla curva di funzione del tubo utilizzato (vedere punto di inizio come nell’esempio).
3. Rapportare la pressione operativa all’altezza a cui va portata l’acqua (1 bar = 10 m). Aggiungere l’altezza a cui va portata l’acqua al punto di partenza e calcolare il punto operativo dell’applicazione.
La curva dell’elettropompa sul punto operativo serve per individuare l’elettropompa più adatta al lavoro da eseguire. Nel nostro esempio, l’elettropompa BP 3 Home & Garden è perfetta con un tubo da 3/4" mentre la BP 5 Home & Garden è più adatta con un tubo da ½”. Per avere maggiore potenza, scegliere sempre il modello più grande.
Ogni utenza/applicazione richiede un punto operativo specifico. Di seguito alcuni esempi utili al calcolo (i dati variano a seconda dell’altezza a cui va portata l’acqua e del diametro del tubo o della conduttura):
- Irrigatore: circa 1,000 l/h a 2 bar (altezza a cui portare l’acqua 20 m)
- Pistola per irrigazione: circa 750 l/h a 2 bar (altezza a cui portare l’acqua 20 m)
- Scarico del WC: circa 400 l/h a una pressione minima di 0,5 bar (meglio: 1 bar [altezza a cui portare l’acqua 10 m])
- Lavatrice: circa 800 l/h a una pressione minima di 0,5 bar (meglio: 1 bar [altezza a cui portare l’acqua 10 m])