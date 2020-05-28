Pompe booster

Trova l’elettropompa ideale.

Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica in breve:

Se quello vi occorre è un’elettropompa per irrigare il giardino, allora potete iniziare a visionare le elettropompe Kärcher BP Barrel e BP Garden. Le elettropompe di pescaggio BP Barrel vanno inserite in un barile o in una botte e vi permettono di bagnare piante e prato senza dover trasportare l’annaffiatoio. Le elettropompe per irrigazione BP Garden essendo più potenti, si possono collegare anche agli irrigatori, per esempio.

Le elettropompe ad immersione per cisterne BP Cistern sono utilizzabili per irrigare il giardino e vanno immerse dentro cisterne o pozzi. L’elettropompa lavora in immersione e si spegne automaticamente quando il livello dell’acqua si abbassa troppo.

Le elettropompe BP Deep Well vanno immerse nell’acqua di pozzi stretti e profondi: sono compatte, snelle e producono una pressione elevata. Grazie all’interruttore di pressione extra, questi modelli si possono usare anche per l’alimentazione domestica.

Le elettropompe BP Home & Garden sono molto pratiche dato che si accendono e si spengono automaticamente a seconda della quantità d’acqua che viene richiesta. Sono pensate per l’alimentazione domestica e per l’irrigazione del giardino: possono alimentare lavatrice e WC e irrigare il giardino se vengono collegate ad una cisterna di raccolta acqua.