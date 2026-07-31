Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power

T 10/1 Adv HEPA eco!Power aspirapolvere a secco, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.

L'aspirapolvere a secco T 10/1 Adv HEPA eco!Power, realizzato al 45% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie al filtro HEPA 14, garantisce i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili ed è sinonimo di sostenibilità ed eccellente potenza di aspirazione. Si distingue inoltre per la sua straordinaria robustezza e per un eccellente rapporto qualità-prezzo. È caratterizzato da un funzionamento ultra silenzioso (52 dB[A]) ed è adatto per la pulizia diurna e in aree sensibili al rumore. L'aspirapolvere è maneggevole e stabile, con una capacità di 10 litri. È dotato di una comoda maniglia di trasporto ergonomica. È inoltre resistente e robusto, con paraurti e ruote di grandi dimensioni. Una bocchetta per fessure e una bocchetta per imbottiti sono incluse. La fornitura comprende un'ampia gamma di accessori: tubo flessibile di aspirazione, gomito antistatico, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza (alluminio), bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti, filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtro in pile.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power: Filtro HEPA 14 altamente efficace
Filtro HEPA 14 altamente efficace
Per i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power: Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Progettato con il 45% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggio con la coscienza pulita. 100% carta. Ultra silenzioso: solo 52 dB(A).
Design ergonomico, compatto e facile da usare
  • Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo. 
  • Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
  • Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
  • Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
  • Il processo di pulizia può proseguire senza problemi.
  • Evita o riduce i costi del servizio.
Memorizzazione manuale del cavo
  • Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
  • Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
  • Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
  • Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
  • Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
  • Pulsante di accensione/spegnimento grande.
  • Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Ampia dotazione di accessori inclusa
  • Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
  • Cestello filtrante di alta qualità e 10 sacchetti filtranti in pile.
  • Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
  • Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
  • Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
  • Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Vuoto (mbar/kPa) 185 / 18
flusso d'aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 585
Capacità del contenitore (l) 10
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
lunghezza del cavo (m) 12
livello di pressione sonora (dB(A)) 52
Peso senza accessori (kg) 6,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 9,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Ugello per parquet
  • Ugello per tappezzeria
  • Bocchetta per fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Pile

Dotazione

  • Materiale del contenitore: Plastica con materiale riciclato
  • Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
  • Cavo elettrico con spina: standard
  • Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power
Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Pavimenti duri
  • Moquette
  • Pulizie diurne
Accessori