Aspirapolvere T 10/1 Adv HEPA eco!Power
T 10/1 Adv HEPA eco!Power aspirapolvere a secco, realizzato con il 45% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.
L'aspirapolvere a secco T 10/1 Adv HEPA eco!Power, realizzato al 45% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie al filtro HEPA 14, garantisce i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili ed è sinonimo di sostenibilità ed eccellente potenza di aspirazione. Si distingue inoltre per la sua straordinaria robustezza e per un eccellente rapporto qualità-prezzo. È caratterizzato da un funzionamento ultra silenzioso (52 dB[A]) ed è adatto per la pulizia diurna e in aree sensibili al rumore. L'aspirapolvere è maneggevole e stabile, con una capacità di 10 litri. È dotato di una comoda maniglia di trasporto ergonomica. È inoltre resistente e robusto, con paraurti e ruote di grandi dimensioni. Una bocchetta per fessure e una bocchetta per imbottiti sono incluse. La fornitura comprende un'ampia gamma di accessori: tubo flessibile di aspirazione, gomito antistatico, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza (alluminio), bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti, filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtro in pile.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro HEPA 14 altamente efficacePer i più elevati standard di sicurezza nei siti sensibili dal punto di vista igienico. Elevato grado di filtrazione e separazione: 99,995%.
Ultrasilenzioso: funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)Perfetto per la pulizia diurna. Ridotto inquinamento acustico anche notturno. Riduce rischi come stress o danni all'udito.
SostenibilitàProgettato con il 45% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggio con la coscienza pulita. 100% carta. Ultra silenzioso: solo 52 dB(A).
Design ergonomico, compatto e facile da usare
- Trasporto ergonomico: può essere indossato vicino al corpo.
- Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
- Salvaspazio e intelligente: riporre velocemente diventa facile.
Cavo elettrico con spina
- Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione anche senza conoscenze preliminari.
- Il processo di pulizia può proseguire senza problemi.
- Evita o riduce i costi del servizio.
Memorizzazione manuale del cavo
- Il cavo di alimentazione può essere riposto in un batter d'occhio.
- Risparmio di tempo: memorizzazione del cavo in pochi secondi.
- Il cavo di alimentazione non si attorciglia ed è sempre arrotolato.
Leggera
- Trasporto senza sforzo, anche con una mano.
- Facile da trasportare su gradini e scale.
Concetto operativo intuitivo
- Pulsante di accensione/spegnimento grande.
- Funzionamento semplice e veloce a piedi o a mano.
- Pratica posizione di parcheggio per riporre in modo ordinato.
Ampia dotazione di accessori inclusa
- Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria.
- Cestello filtrante di alta qualità e 10 sacchetti filtranti in pile.
- Tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza, realizzato in alluminio.
Supporto accessori integrato
- Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzeria: alloggiate nella testa della macchina.
- Portaoggetti salvaspazio, sempre prontamente disponibile.
- Trasporto sicuro e conveniente della macchina e degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Vuoto (mbar/kPa)
|185 / 18
|flusso d'aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|585
|Capacità del contenitore (l)
|10
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|12
|livello di pressione sonora (dB(A))
|52
|Peso senza accessori (kg)
|6,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|9,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Ugello per parquet
- Ugello per tappezzeria
- Bocchetta per fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Materiale del contenitore: Plastica con materiale riciclato
- Sistema di riavvolgimento intelligente del cavo
- Cavo elettrico con spina: standard
- Maniglia di trasporto ergonomica pieghevole
- Supporto accessori integrato
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Pavimenti duri
- Moquette
- Pulizie diurne