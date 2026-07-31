L'aspirapolvere a secco T 10/1 Adv HEPA eco!Power, realizzato al 45% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Grazie al filtro HEPA 14, garantisce i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili ed è sinonimo di sostenibilità ed eccellente potenza di aspirazione. Si distingue inoltre per la sua straordinaria robustezza e per un eccellente rapporto qualità-prezzo. È caratterizzato da un funzionamento ultra silenzioso (52 dB[A]) ed è adatto per la pulizia diurna e in aree sensibili al rumore. L'aspirapolvere è maneggevole e stabile, con una capacità di 10 litri. È dotato di una comoda maniglia di trasporto ergonomica. È inoltre resistente e robusto, con paraurti e ruote di grandi dimensioni. Una bocchetta per fessure e una bocchetta per imbottiti sono incluse. La fornitura comprende un'ampia gamma di accessori: tubo flessibile di aspirazione, gomito antistatico, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza (alluminio), bocchetta per pavimenti commutabile, bocchetta per parquet, bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti, filtro HEPA 14 e 10 sacchetti filtro in pile.