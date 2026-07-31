Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te H
Aspiratore di sicurezza NT 30/1 Ap Te H con efficienza di filtrazione garantita del 99,995%. Ideale per l'aspirazione di polveri altamente pericolose e cancerogene (classe di polveri H).
L'aspiratore di sicurezza NT 30/1 Ap Te H è dotato di filtro HEPA-H 13 plissettato piatto in fibra di vetro che permette di utilizzare l'aspiratore per l'aspirazione di tipi di polvere altamente pericolosi e cancerogeni di classe H, come amianto, piombo e muffa, che si generano nelle officine e ancor più nei cantieri durante i lavori. L'aspirapolvere garantisce un'efficienza di filtrazione del 99,995% e rimuove con facilità le polveri fini grazie alla sua potente turbina. Grazie alla presa elettroutensile integrata con avvio automatico e al sistema antistatico (con accessori elettroconduttivi), è ideale per l'aspirazione direttamente dagli elettroutensili che generano polvere. Grazie all'elevata potenza di aspirazione, l'aspiratore può essere utilizzato per molteplici applicazioni: lavori di levigatura e ristrutturazione, lavori di montaggio o installazione, rimozione di liquidi o aspirazione di polveri e sporco grossolano. Poiché l'aspiratore è dotato di un cavo di alimentazione gommato e resistente, è ideale per l'uso in lavori di ristrutturazione e in cantieri edili.
Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore di sicurezza per polveri classe HEfficienza di filtrazione del 99,995%. Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico. Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Autorizzato alla bonifica dell'amiantoAspiratore di sicurezza per polveri classe H. Superato con successo un ulteriore test sull'amianto. Testato secondo TRGS 519 (Regola tecnica per le sostanze pericolose) per la Germania.
Sistema antistatico completo con accessori conduttiviMaggiore sicurezza per l'utente. Dissipazione della carica elettrostatica. Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Filtro pieghettato piatto HEPA-13 in materiale di fibra di vetro
- Rimuove polvere pericolosa, sporco grossolano e liquidi.
- Il filtro è testato in conformità con EN 60335-2-69 e EN 1822.
- Tipi di polvere della classe H: utilizzare il set di filtri di sicurezza.
Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
- Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate.
- Porta ad un risparmio di tempo e ad una maggiore durata del filtro.
Presa elettroutensile con on/off automatico
- L'utensile elettrico è facile da collegare all'aspirapolvere.
- Funzionamento senza problemi grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatica.
- Risparmio energetico: spegnimento automatico dell'aspirapolvere.
Vano porta tubo e porta cavo
- Il cavo di alimentazione e il tubo flessibile si fissano saldamente per il trasporto.
- Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri.
- Design che fa risparmiare tempo e durata prolungata del cavo di alimentazione.
Cassetta filtro estraibile
- Filtro plissettato piatto: pulizia più semplice e veloce.
- Pulizia regolare: maggiore durata del filtro.
- Evita l'errato inserimento del filtro plissettato piatto.
Supporto accessori integrato
- Conservazione anti-smarrimento per il trasporto.
- Design che fa risparmiare tempo: gli accessori sono subito a portata di mano.
- Design salvaspazio: non richiede spazio aggiuntivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|74
|Vuoto (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Materiale del cavo
|Gomma da cancellare
|livello di pressione sonora (dB(A))
|70
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|12,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|17
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sacchetto filtro di sicurezza: 1 Pezzo(i)
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta per fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro a pieghe piatte: HEPA-13 (H13)
Dotazione
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Sistema antistatico
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe polvere: H
- Materiale del contenitore: Plastica
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Aree di applicazione
- Aspiratore di sicurezza per polvere di classe H che trattiene le polveri pericolose e cancerogene
- Per estrarre la polvere dagli elettroutensili più piccoli
- Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
- Per aspirare liquidi e sporco umido
- Per lavori di montaggio e installazione
- Per l'estrazione da macchine e sistemi
- Utilizzo nei cantieri e nelle officine
- Per la rimozione di amianto, piombo, muffe, batteri, ecc.
- Per applicazioni nel settore edile, sanitario, nei laboratori o nell'industria