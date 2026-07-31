L'aspiratore di sicurezza NT 30/1 Ap Te H è dotato di filtro HEPA-H 13 plissettato piatto in fibra di vetro che permette di utilizzare l'aspiratore per l'aspirazione di tipi di polvere altamente pericolosi e cancerogeni di classe H, come amianto, piombo e muffa, che si generano nelle officine e ancor più nei cantieri durante i lavori. L'aspirapolvere garantisce un'efficienza di filtrazione del 99,995% e rimuove con facilità le polveri fini grazie alla sua potente turbina. Grazie alla presa elettroutensile integrata con avvio automatico e al sistema antistatico (con accessori elettroconduttivi), è ideale per l'aspirazione direttamente dagli elettroutensili che generano polvere. Grazie all'elevata potenza di aspirazione, l'aspiratore può essere utilizzato per molteplici applicazioni: lavori di levigatura e ristrutturazione, lavori di montaggio o installazione, rimozione di liquidi o aspirazione di polveri e sporco grossolano. Poiché l'aspiratore è dotato di un cavo di alimentazione gommato e resistente, è ideale per l'uso in lavori di ristrutturazione e in cantieri edili.