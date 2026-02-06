L'NT 20/1 Me Classic è un aspiratore solidi-liquidi compatto della gamma NT Classic. Il vano raccolta in acciaio inox è di 20 l. Su questo modello è operativo l'Easy Service Concept, che garantisce costi di funzionamento e di manutenzione molto bassi e una tecnologia filtro affidabile. La turbina da 1500 W è molto potente e riesce ad aspirare tutti i tipi di sporco senza fatica. Pensata per quantità ridotte di liquidi, polvere e sporco grossolano.