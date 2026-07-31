Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L
L'NT 30/1 Ap L Te è un aspiratore solido-liquidi compatto con eccellente capacità di aspirazione, componenti di alta qualità e vasta gamma di accessori.
L'NT 30/1 Ap L Te è un aspiratore compatto di alta qualità, di classe media con filtro semiautomatico azionabile manualmente e presa elettroutensile per l'azionamento simultaneo con prodotti a filo. L'aspiratore è adatto per diverse applicazioni, come la pulizia interna del veicolo, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche l'aspirazione di macchinari e impianti. Colpisce per la potenza di aspirazione e l'efficiente pulizia del filtro,che combinate, consentono anche la rimozione di quantità di polvere fine ingenti senza il sacchetto filtro. La macchina è molto semplice da utilizzare con un interruttore rotante centrale, un design leggero e un vano studiato per il posizionamento deglia accessori che rende possibile l'appoggio o il fissaggio stesso della cassetta degli attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Presa elettroutensile con on/off automaticoL'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico. Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Pulizia semiautomatica del filtro ApEfficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Vano porta tubo e porta cavoIl cavo di alimentazione e il tubo flessibile si fissano saldamente per il trasporto. Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri. Risparmio di tempo e maggiore durata del cavo di alimentazione.
Adattatore per utensili elettrici
- Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
- Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
- Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Filtro plissettato piatto asciutto
- Certificato per classi di polvere M e L. Grado di separazione delle polveri: 99,9%.
- Materiale in fibra di cellulosa: sostenibile, ricavato da materie prime rinnovabili.
- Ideale per polvere fine secca e sporco grossolano.
Cassetta filtro estraibile
- Filtro pieghettato piatto: più facile e veloce da pulire.
- Pulizia regolare: maggiore durata del filtro.
- Impedisce l'inserimento errato del filtro piatto pieghettato.
Supporto accessori integrato
- Conservazione anti-smarrimento per il trasporto.
- Design a risparmio di tempo: gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
- Design salvaspazio: non richiede spazio aggiuntivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|74
|Vuoto (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Materiale del contenitore
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|livello di pressione sonora (dB(A))
|70
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|11,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|16,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta per fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro a pieghe piatte: Cellulosa
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Preparazione anti statica
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
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Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido
- Per l'estrazione in uso con utensili elettrici
- Pulizia interna dei veicoli
- Per l'estrazione da macchine e sistemi