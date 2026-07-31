Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L

L'NT 30/1 Ap L Te è un aspiratore solido-liquidi compatto con eccellente capacità di aspirazione, componenti di alta qualità e vasta gamma di accessori.

L'NT 30/1 Ap L Te è un aspiratore compatto di alta qualità, di classe media con filtro semiautomatico azionabile manualmente e presa elettroutensile per l'azionamento simultaneo con prodotti a filo. L'aspiratore è adatto per diverse applicazioni, come la pulizia interna del veicolo, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche l'aspirazione di macchinari e impianti. Colpisce per la potenza di aspirazione e l'efficiente pulizia del filtro,che combinate, consentono anche la rimozione di quantità di polvere fine ingenti senza il sacchetto filtro. La macchina è molto semplice da utilizzare con un interruttore rotante centrale, un design leggero e un vano studiato per il posizionamento deglia accessori che rende possibile l'appoggio o il fissaggio stesso della cassetta degli attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L: Presa elettroutensile con on/off automatico
Presa elettroutensile con on/off automatico
L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico. Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L: Vano porta tubo e porta cavo
Vano porta tubo e porta cavo
Il cavo di alimentazione e il tubo flessibile si fissano saldamente per il trasporto. Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri. Risparmio di tempo e maggiore durata del cavo di alimentazione.
Adattatore per utensili elettrici
  • Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
  • Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
  • Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Filtro plissettato piatto asciutto
  • Certificato per classi di polvere M e L. Grado di separazione delle polveri: 99,9%.
  • Materiale in fibra di cellulosa: sostenibile, ricavato da materie prime rinnovabili.
  • Ideale per polvere fine secca e sporco grossolano.
Cassetta filtro estraibile
  • Filtro pieghettato piatto: più facile e veloce da pulire.
  • Pulizia regolare: maggiore durata del filtro.
  • Impedisce l'inserimento errato del filtro piatto pieghettato.
Supporto accessori integrato
  • Conservazione anti-smarrimento per il trasporto.
  • Design a risparmio di tempo: gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
  • Design salvaspazio: non richiede spazio aggiuntivo.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 74
Vuoto (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 30
Materiale del contenitore Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
lunghezza del cavo (m) 7,5
livello di pressione sonora (dB(A)) 70
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 11,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 16,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Filtro a pieghe piatte: Cellulosa

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Preparazione anti statica
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te L
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Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
  • Per l'estrazione in uso con utensili elettrici
  • Pulizia interna dei veicoli
  • Per l'estrazione da macchine e sistemi
Accessori