ID 50/40 Afc rende possibile un'aspirazione sicura nei centri di lavorazione industriali. Dotato di compressore ad alta pressione, che separa in modo affidabile tutte le possibili polveri e trucioli adesivi. Grazie al meccanismo di scuotimento elettrico, il filtro viene pulito in modo efficace e dura nel tempo. La macchina è disponibile in varie prestazioni e classi di filtraggio (fino alla classe di filtraggio "H" per la separazione di polveri cancerogene). Su richiesta sono disponibili un pressostato differenziale per il monitoraggio del filtro e un sensore di distanza a ultrasuoni per il monitoraggio del livello di riempimento.