Aspiratore industriale ID 50/40 Afc

Abbattitore di polveri-fumi mobile dotato di un compressore ad alta pressione, ideale per la separazione sicura di polvere e trucioli nei centri di lavorazione.

ID 50/40 Afc rende possibile un'aspirazione sicura nei centri di lavorazione industriali. Dotato di compressore ad alta pressione, che separa in modo affidabile tutte le possibili polveri e trucioli adesivi. Grazie al meccanismo di scuotimento elettrico, il filtro viene pulito in modo efficace e dura nel tempo. La macchina è disponibile in varie prestazioni e classi di filtraggio (fino alla classe di filtraggio "H" per la separazione di polveri cancerogene). Su richiesta sono disponibili un pressostato differenziale per il monitoraggio del filtro e un sensore di distanza a ultrasuoni per il monitoraggio del livello di riempimento.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale ID 50/40 Afc: Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Aspiratore industriale ID 50/40 Afc: Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Aspiratore industriale ID 50/40 Afc: Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione. Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 138 / 495
Vuoto (mbar/kPa) 140 / 14
Capacità del contenitore (l) 50
Potenza nominale in ingresso (kW) 4
Tipo di aspirazione Elettrico
Superficie di filtraggio (m²) 3,2
Raccordo ID ID 70
livello di pressione sonora (dB(A)) 70
Filtro principale classe polvere M
Peso senza accessori (kg) 200
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 200,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 915 x 777 x 1824
Aspiratore industriale ID 50/40 Afc
Aspiratore industriale ID 50/40 Afc
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