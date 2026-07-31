Aspiratore industriale ID 50/40 Afc
Abbattitore di polveri-fumi mobile dotato di un compressore ad alta pressione, ideale per la separazione sicura di polvere e trucioli nei centri di lavorazione.
ID 50/40 Afc rende possibile un'aspirazione sicura nei centri di lavorazione industriali. Dotato di compressore ad alta pressione, che separa in modo affidabile tutte le possibili polveri e trucioli adesivi. Grazie al meccanismo di scuotimento elettrico, il filtro viene pulito in modo efficace e dura nel tempo. La macchina è disponibile in varie prestazioni e classi di filtraggio (fino alla classe di filtraggio "H" per la separazione di polveri cancerogene). Su richiesta sono disponibili un pressostato differenziale per il monitoraggio del filtro e un sensore di distanza a ultrasuoni per il monitoraggio del livello di riempimento.
Caratteristiche e vantaggi
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoroIngegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosiSvuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione. Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vuoto (mbar/kPa)
|140 / 14
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|3,2
|Raccordo ID
|ID 70
|livello di pressione sonora (dB(A))
|70
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|200
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|200,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|915 x 777 x 1824