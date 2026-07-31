Aspiratore industriale ID 90/30

Abbattitore di polveri-fumi adatto a diverse operazioni di lavoro. Silenzioso e altamente efficiente per aspirare continuamente la polvere che si deposita sulle superfici o che è sospesa nell'aria.

ID 90/30 assicura l'aspirazione continua della polvere e di altri materiali depositati o sospesi nell'aria intorno alle macchine e alle linee di produzione. È ideale per il funzionamento su più turni, lavora in modo estremamente silenzioso con un rumore di funzionamento di soli 64 dB(A) e, grazie al motore con classe di efficienza energetica IE3, risparmia anche molta energia. Il sistema è in grado di gestire senza sforzo grandi quantità di polvere, anche per lunghi periodi di tempo, grazie alla portata d'aria costantemente elevata (900 m³/h) e alla grande superficie filtrante (3,2 m²). La manutenzione del filtro principale della classe di polvere M avviene tramite un'intuitiva pulizia manuale del filtro.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale ID 90/30: Filtro tascabile resistente e lavabile per una potenza di aspirazione costantemente elevata
Filtro tascabile resistente e lavabile per una potenza di aspirazione costantemente elevata
Maggiore durevolezza, meno manutenzione, meno costi. Ottimo per le industrie. Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Aspiratore industriale ID 90/30: Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Aspiratore industriale ID 90/30: Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PE
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PE
Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione. Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
  • Funzionamento regolare della leva di scuotimento per una potenza di aspirazione costantemente elevata.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 250 / 900
Vuoto (mbar/kPa) 48 / 4,8
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale del contenitore Metallo
Potenza nominale in ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Superficie di filtraggio (m²) 3,2
Raccordo ID ID 120
livello di pressione sonora (dB(A)) 64
Filtro principale classe polvere M
Peso senza accessori (kg) 270
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 270,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1450 x 760 x 1680

Dotazione

  • Filtro: Filtro tasca
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale ID 90/30
Aspiratore industriale ID 90/30
Videos
Accessori