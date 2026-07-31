Aspiratore industriale ID 90/30
Abbattitore di polveri-fumi adatto a diverse operazioni di lavoro. Silenzioso e altamente efficiente per aspirare continuamente la polvere che si deposita sulle superfici o che è sospesa nell'aria.
ID 90/30 assicura l'aspirazione continua della polvere e di altri materiali depositati o sospesi nell'aria intorno alle macchine e alle linee di produzione. È ideale per il funzionamento su più turni, lavora in modo estremamente silenzioso con un rumore di funzionamento di soli 64 dB(A) e, grazie al motore con classe di efficienza energetica IE3, risparmia anche molta energia. Il sistema è in grado di gestire senza sforzo grandi quantità di polvere, anche per lunghi periodi di tempo, grazie alla portata d'aria costantemente elevata (900 m³/h) e alla grande superficie filtrante (3,2 m²). La manutenzione del filtro principale della classe di polvere M avviene tramite un'intuitiva pulizia manuale del filtro.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro tascabile resistente e lavabile per una potenza di aspirazione costantemente elevataMaggiore durevolezza, meno manutenzione, meno costi. Ottimo per le industrie. Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PESvuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione. Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
- Funzionamento regolare della leva di scuotimento per una potenza di aspirazione costantemente elevata.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vuoto (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|Metallo
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|3,2
|Raccordo ID
|ID 120
|livello di pressione sonora (dB(A))
|64
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|270
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|270,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Dotazione
- Filtro: Filtro tasca
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no