ID 90/30 assicura l'aspirazione continua della polvere e di altri materiali depositati o sospesi nell'aria intorno alle macchine e alle linee di produzione. È ideale per il funzionamento su più turni, lavora in modo estremamente silenzioso con un rumore di funzionamento di soli 64 dB(A) e, grazie al motore con classe di efficienza energetica IE3, risparmia anche molta energia. Il sistema è in grado di gestire senza sforzo grandi quantità di polvere, anche per lunghi periodi di tempo, grazie alla portata d'aria costantemente elevata (900 m³/h) e alla grande superficie filtrante (3,2 m²). La manutenzione del filtro principale della classe di polvere M avviene tramite un'intuitiva pulizia manuale del filtro.