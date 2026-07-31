Aspiratore industriale ID 90/30 Afc Z22
Abbattitore di polveri-fumi molto silenzioso, adatto per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polvere e per l'uso nella zona ATEX 22. Con scuotifiltro elettrico.
Può essere utilizzato senza problemi anche in zone potenzialmente esplosive. A differenza del suo modello gemello - l'RE 9/30 - questa versione dispone anche di un controllo del senso di rotazione, di un segnale di avvertimento visivo e del relativo controllo, ed è quindi approvata per la zona ATEX 22. Il sistema, estremamente economico e silenzioso, può essere utilizzato in più turni e aspira continuamente la polvere che si deposita sulle macchine, sulle linee di produzione o che è sospesa nell'aria circostante. Un ventilatore radiale ad alta efficienza (IE3) assicura un flusso d'aria costantemente elevato di circa 900 m³/h. Insieme alla superficie di 3,2 m² del filtro principale di classe M, ciò consente di utilizzare la macchina per periodi prolungati anche con grandi quantità di polvere. La pulizia del filtro avviene automaticamente tramite uno scuotifiltro elettrico.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro a tasche durevole e lavabile e pulizia elettrica del filtroMaggiore durevolezza, meno manutenzione, meno costi. Ottimo per le industrie. Pulizia del filtro efficiente e comoda per una potenza di aspirazione costante.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PESvuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione. Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Comoda pulizia del filtro con motore elettrico a vibrazione
- Pulizia del filtro efficiente e conveniente per una potenza di aspirazione costante.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vuoto (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|Metallo
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|3,2
|Raccordo ID
|ID 120
|livello di pressione sonora (dB(A))
|64
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|314
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|301,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Dotazione
- Filtro: Filtro tasca
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no