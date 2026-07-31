Può essere utilizzato senza problemi anche in zone potenzialmente esplosive. A differenza del suo modello gemello - l'RE 9/30 - questa versione dispone anche di un controllo del senso di rotazione, di un segnale di avvertimento visivo e del relativo controllo, ed è quindi approvata per la zona ATEX 22. Il sistema, estremamente economico e silenzioso, può essere utilizzato in più turni e aspira continuamente la polvere che si deposita sulle macchine, sulle linee di produzione o che è sospesa nell'aria circostante. Un ventilatore radiale ad alta efficienza (IE3) assicura un flusso d'aria costantemente elevato di circa 900 m³/h. Insieme alla superficie di 3,2 m² del filtro principale di classe M, ciò consente di utilizzare la macchina per periodi prolungati anche con grandi quantità di polvere. La pulizia del filtro avviene automaticamente tramite uno scuotifiltro elettrico.