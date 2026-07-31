Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale bimotore di fascia media IVM 40/24-2 H per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile tramite il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean senza spegnere l'aspirapolvere. Inoltre, la macchina è dotata di un filtro H certificato ed è certificata per la classe di polvere H. Il filtro e i serbatoi di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.