Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H

L'IVM 40/24-2 H è un aspiratore industriale bimotore, mobile e robusto di fascia media per sporco fine e grossolano. Certificazione polvere classe H inclusa.

Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale bimotore di fascia media IVM 40/24-2 H per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile tramite il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean senza spegnere l'aspirapolvere. Inoltre, la macchina è dotata di un filtro H certificato ed è certificata per la classe di polvere H. Il filtro e i serbatoi di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H: Classe di polvere H
Classe di polvere H
Dispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H: Dotato di due motori soffianti
Dotato di due motori soffianti
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con grado di separazione ottimale.
Spazio minimo richiesto
  • Telaio robusto e maneggevole, ideale per applicazioni industriali mobili.
  • Spazio di archiviazione minimo grazie al telaio stretto.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 100 / 360
Vuoto (mbar) 225
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 39,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 40,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 645 x 655 x 1150

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H
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Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di polveri nocive alla salute
Accessori