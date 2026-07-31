Durevole, robusto e compatto: l'aspiratore professionale a due motori IVM 40/24-2 è utile per l'aspirazione di polveri sottili e grossolane in ogni tipo di contesto. La macchina lavora in singole fasi e i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro PTFE per polveri di classe M può essere pulito facilmente e in maniera affidabile grazie alla tecnologia di svuotamento con bottone, senza spegnere l'aspiratore. La tecnologia Longopac per svuotare il serbatoio permette di smaltire il materiale aspirato senza venirne in contatto. L'alloggiamento del filtro è costruito con materiale che resiste agli acidi, il bidone è d'acciaio ed è dotato di grandi ruote per un trasporto facile.