Aspiratore industriale IVM 40/24-2 Lp
Potente aspiratore professionale IVM 40/24-2 Lp con doppio motore, per raccogliere sporco fine e grossolano. Con sistema di svuotamento Longopac per svuotarlo senza sporcare.
Durevole, robusto e compatto: l'aspiratore professionale a due motori IVM 40/24-2 è utile per l'aspirazione di polveri sottili e grossolane in ogni tipo di contesto. La macchina lavora in singole fasi e i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro PTFE per polveri di classe M può essere pulito facilmente e in maniera affidabile grazie alla tecnologia di svuotamento con bottone, senza spegnere l'aspiratore. La tecnologia Longopac per svuotare il serbatoio permette di smaltire il materiale aspirato senza venirne in contatto. L'alloggiamento del filtro è costruito con materiale che resiste agli acidi, il bidone è d'acciaio ed è dotato di grandi ruote per un trasporto facile.
Caratteristiche e vantaggi
Due motori di aspirazione con soft startPotente e robusto
Sistema di smaltimento LongopacLavoro sicuro e salutare grazie allo smaltimento a bassa emissione di polvere.
Dotato di un grande filtro a stellaPer aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vuoto (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,5
|Peso senza accessori (kg)
|47
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|47,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|680 x 655 x 1435
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per piccole quantità di materia solida e polvere