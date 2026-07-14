IVM 60/30: robusto aspiratore industriale di classe media, con canale di aspirazione laterale, grande filtro a stella omologato per classe di polvere M e comoda pulizia manuale del filtro. Struttura in acciaio resistente: il corpo e il contenitore sono in acciaio inossidabile resistente agli acidi. Le grandi ruote assicurano un trasporto semplice e sicuro. L'aspirapolvere può essere utilizzato quasi universalmente in ambienti industriali per la rimozione di materiali solidi fini e grossolani - anche in funzionamento a tre turni se necessario.