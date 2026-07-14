Aspiratore industriale IVM 60/30
IVM 60/30: robusto aspiratore industriale di classe media, con canale di aspirazione laterale e filtro a stella per classe di polvere M. Adatto per la rimozione di materiali solidi fini e grossolani.
IVM 60/30: robusto aspiratore industriale di classe media, con canale di aspirazione laterale, grande filtro a stella omologato per classe di polvere M e comoda pulizia manuale del filtro. Struttura in acciaio resistente: il corpo e il contenitore sono in acciaio inossidabile resistente agli acidi. Le grandi ruote assicurano un trasporto semplice e sicuro. L'aspirapolvere può essere utilizzato quasi universalmente in ambienti industriali per la rimozione di materiali solidi fini e grossolani - anche in funzionamento a tre turni se necessario.
Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di filtro a stella extra-largePer aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vuoto (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale del contenitore
|Acciaio inox
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|livello di pressione sonora (dB(A))
|79
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|99
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|100,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no