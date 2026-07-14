Aspiratore industriale IVM 60/30

IVM 60/30: robusto aspiratore industriale di classe media, con canale di aspirazione laterale e filtro a stella per classe di polvere M. Adatto per la rimozione di materiali solidi fini e grossolani.

IVM 60/30: robusto aspiratore industriale di classe media, con canale di aspirazione laterale, grande filtro a stella omologato per classe di polvere M e comoda pulizia manuale del filtro. Struttura in acciaio resistente: il corpo e il contenitore sono in acciaio inossidabile resistente agli acidi. Le grandi ruote assicurano un trasporto semplice e sicuro. L'aspirapolvere può essere utilizzato quasi universalmente in ambienti industriali per la rimozione di materiali solidi fini e grossolani - anche in funzionamento a tre turni se necessario.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 60/30: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Aspiratore industriale IVM 60/30: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Aspiratore industriale IVM 60/30: Dotato di filtro a stella extra-large
Dotato di filtro a stella extra-large
Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vuoto (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale del contenitore Acciaio inox
Potenza nominale in ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 40
livello di pressione sonora (dB(A)) 79
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 99
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 100,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1030 x 680 x 1650

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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