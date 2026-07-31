Aspiratore industriale IVR 100/60 azionato a coppia, robusto e di facile manutenzione. Dotato di un sistema di filtri di classe L per aspirare in modo sicuro trucioli e polveri fini e grossolane, sabbia o abrasivi di sabbiatura. Il suo resistente filtro a tasche lavabile e la pulizia del filtro tramite un meccanismo di scuotimento manuale assicurano una potenza di aspirazione costantemente elevata. Il il canale di aspirazione laterale (IE2) a basso consumo energetico garantisce la massima potenza di aspirazione, mentre il motore a bassa manutenzione con una potenza nominale di ingresso di 6 kW è progettato appositamente per un uso continuo. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato in modo comodo ed ergonomico utilizzando un carrello o un muletto, senza rimuovere la testa motrice. I rifiuti aspirati possono anche essere svuotati manualmente.