Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef

Aspiratore industriale mobile, ideale per il funzionamento continuo in applicazioni industriali difficili. Aspira grandi quantità di sabbia e abrasivo da sabbiatura, trucioli fini e polvere.

Aspiratore industriale IVR 100/60 azionato a coppia, robusto e di facile manutenzione. Dotato di un sistema di filtri di classe L per aspirare in modo sicuro trucioli e polveri fini e grossolane, sabbia o abrasivi di sabbiatura. Il suo resistente filtro a tasche lavabile e la pulizia del filtro tramite un meccanismo di scuotimento manuale assicurano una potenza di aspirazione costantemente elevata. Il il canale di aspirazione laterale (IE2) a basso consumo energetico garantisce la massima potenza di aspirazione, mentre il motore a bassa manutenzione con una potenza nominale di ingresso di 6 kW è progettato appositamente per un uso continuo. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato in modo comodo ed ergonomico utilizzando un carrello o un muletto, senza rimuovere la testa motrice. I rifiuti aspirati possono anche essere svuotati manualmente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef: Comodo sportello di scarico manuale
Comodo sportello di scarico manuale
Per uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 6 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 175 / 630
Vuoto (mbar/kPa) 260 / 26
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale in ingresso (kW) 6
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 65
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Peso senza accessori (kg) 250
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 250,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1670 x 760 x 1840
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef
Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di solidi, come trucioli fini e grossi, sabbia, abrasivi di sabbiatura
Accessori