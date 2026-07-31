Aspiratore industriale IVR 100/60 Ef
Aspiratore industriale mobile, ideale per il funzionamento continuo in applicazioni industriali difficili. Aspira grandi quantità di sabbia e abrasivo da sabbiatura, trucioli fini e polvere.
Aspiratore industriale IVR 100/60 azionato a coppia, robusto e di facile manutenzione. Dotato di un sistema di filtri di classe L per aspirare in modo sicuro trucioli e polveri fini e grossolane, sabbia o abrasivi di sabbiatura. Il suo resistente filtro a tasche lavabile e la pulizia del filtro tramite un meccanismo di scuotimento manuale assicurano una potenza di aspirazione costantemente elevata. Il il canale di aspirazione laterale (IE2) a basso consumo energetico garantisce la massima potenza di aspirazione, mentre il motore a bassa manutenzione con una potenza nominale di ingresso di 6 kW è progettato appositamente per un uso continuo. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato in modo comodo ed ergonomico utilizzando un carrello o un muletto, senza rimuovere la testa motrice. I rifiuti aspirati possono anche essere svuotati manualmente.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo sportello di scarico manualePer uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Particolarmente robusto, particolarmente flessibileCon pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 6 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Vuoto (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|6
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|65
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|250
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|250,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Videos
Aree di applicazione
- Per grandi quantità di solidi, come trucioli fini e grossi, sabbia, abrasivi di sabbiatura