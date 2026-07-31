L'IVS 100/40 Lp è il modello più piccolo della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super, ideale per l'aspirazione di solidi come grandi quantità di calcinacci e polveri minerali. Con sistema di smaltimento Longopac: grazie a questo sistema i rifiuti possono essere smaltiti quasi senza polvere. La pulizia del filtro avviene per mezzo di uno scuotifiltro orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Con l'affidabile ed efficiente motore trifase (IE2) e il canale di aspirazione laterale da 4 kW, l'aspiratore è attrezzato anche per compiti impegnativi in funzionamento continuo. Gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina in modo che siano sicuri per il trasporto e non vadano persi. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).